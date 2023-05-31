AÖL sınav tarihleri MEB takvimi | Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman 2023? 3. Dönem AÖL sınavları online mı yapılacak, yüz yüze mi?

3. Dönem AÖL sınav tarihleri 2023 MEB takvimi ile araştırılıyor. 16 Mayıs'ta başlayan Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran'da sona erecek. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından sınavlar başlayacak. Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce öğrenci ise bu noktada sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı, bir eğitim öğretim yılı içinde toplam üç sınav düzenliyor. Birinci ve ikinci dönemlerin ardından 3. Dönem Açık Lise sınav tarihleri için MEB son dakika açıklamaları takip ediliyor. Peki, Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman 2023? 3. Dönem AÖL sınavları online mı yüz yüze mi? İşte detaylar.