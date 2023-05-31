AÖL sınav tarihleri MEB takvimi | Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman 2023? 3. Dönem AÖL sınavları online mı yapılacak, yüz yüze mi?

Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023 yılı için yanıt aramakta. Mayıs ayında başlayan AÖL kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran'a kadar devam edecek. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise 3. Dönem sınavları için geri sayıma geçmiş durumda. Lise eğitimini açıktan sürdüren binlerce öğrenci 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusunu gündeme taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavda her dersten 20 soru sorulacak olup 25 dakika sınav süresi verilecek. Peki, 3. Dönem AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak, nasıl yapılacak? İşte, 3. Dönem Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi…