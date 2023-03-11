AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi? 2023 MEB takvimi ile 2.Dönem Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi

AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini tamamladı ve sınav tarihleri için geri sayıma geçti. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Lise sınavlarının online mı yüz yüze mi yapılacağı merak ediliyor. Bu noktada Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları için gözler MEB son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte, 2023 MEB takvimi ile Açık Lise 2. Dönem sınav tarihleri takvimi ve detaylar.