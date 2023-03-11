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Haberler Yaşam AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi? 2023 MEB takvimi ile 2.Dönem Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi
Giriş Tarihi: 11.03.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 16:33

AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi? 2023 MEB takvimi ile 2.Dönem Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi

AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini tamamladı ve sınav tarihleri için geri sayıma geçti. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Lise sınavlarının online mı yüz yüze mi yapılacağı merak ediliyor. Bu noktada Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları için gözler MEB son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte, 2023 MEB takvimi ile Açık Lise 2. Dönem sınav tarihleri takvimi ve detaylar.

AÖL sınav tarihleri takvimi 2023: MEB Açık Lise 2.Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi?

Açık Lise sınavları için MEB son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. Milli Eğitim Bakanlığı, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023'e kadar uzatmıştı. Kayıt işlemlerini tamamlayan binlerce öğrenci AÖL sınav tarihleri için araştırmalarına başladı. Geçtiğimiz yıl 1-10 Mart tarihleri arasında uygulanan Açık Lise 2. Dönem sınavları bu yıl ne zaman yapılacak sorgulanıyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte 2023 MEB ile AÖL 2. dönem sınav tarihleri ile ilgili detaylar…

AÖL sınav tarihleri takvimi 2023: MEB Açık Lise 2.Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi?

AÖL KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi 2. dönem ilk kayıt işlemleri ve kayıt yenileme tarihlerini uzattı.

Bu anlamda Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lise, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek. İlk kez kayıt yaptıracak öğrenciler de 3 Nisan'a kadar sınav ve kayıt ücretini yatırarak ilk kayıt işlemini gerçekleştirebilir.

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AÖL sınav tarihleri takvimi 2023: MEB Açık Lise 2.Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi?

AÇIK LİSE AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 sınav uygulama takvimini henüz yayınlamadı. Dolayısıyla Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri belli olmadı. Ancak kayıt işlemini yapmayan öğrenciler sınavlara katılamayacak.

AÖL 2. dönem sınavlarının kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından yapılması bekleniyor. Kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihinde son bulacağı için sınavların Nisan-Mayıs ayları içerisinde düzenlenmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin tarihler MEB tarafından duyurulduğunda haberimizde yer alacaktır.

AÖL sınav tarihleri takvimi 2023: MEB Açık Lise 2.Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi?

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?

AÖL 2. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. Şu ana kadar sınavların nasıl yapılacağı ile ilgili henüz yeni bir detay paylaşılmadı. Sınav takviminin belli olmasıyla sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı duyurulacak.

1. dönemde gerçekleştirilen sınavlar online olarak yapılmıştı. Bu bağlamda 2. dönemki sınavların da online olarak yapılacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili tüm güncel gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.

AÖL sınav tarihleri takvimi 2023: MEB Açık Lise 2.Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi?

AÖL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Bu dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz.

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