AÖL sınavları ne zaman, 3.dönem sınavları online mı olacak? Açık Lise MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2021!

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL kayıt yenileme tarihleri ile ilgili sorgulamalara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre açık lise 3.dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Açık öğretim Lisesi sınavlarına girilmeden önce ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Açık Lise kılavuzu ile AÖL kayıt yenileme ücreti gibi birçok bilgi öğrenilebiliyor. Bu kapsamda; AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021 MEB ile AÖL sınavları ne zaman, 3.dönem sınavları online mı olacak? İşte AÖL 3.dönem kayıt yenileme işlemleri ve tüm detaylar…