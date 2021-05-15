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Haberler Yaşam AÖL sınavları ne zaman, 3.dönem sınavları online mı olacak? Açık Lise MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2021!
Giriş Tarihi: 15.05.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 15:00

AÖL sınavları ne zaman, 3.dönem sınavları online mı olacak? Açık Lise MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2021!

öğrencileri AÖL kayıt yenileme tarihleri ile ilgili sorgulamalara başladı. tarafından yayınlanan sınav takvimine göre açık lise 3.dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Açık öğretim Lisesi sınavlarına girilmeden önce ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Açık Lise kılavuzu ile AÖL kayıt yenileme ücreti gibi birçok bilgi öğrenilebiliyor. Bu kapsamda; ? 2021 MEB ile AÖL sınavları ne zaman, 3.dönem sınavları online mı olacak? İşte işlemleri ve tüm detaylar…

AÖL sınavları ne zaman, 3.dönem sınavları online mı olacak? Açık Lise MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2021!

Açık lise öğrencilerinin gündeminde AÖL kayıt yenileme ilgili son gelişmeler yer almaya devam ediyor. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma sürecinden dolayı ertelenen kayıt yenileme işlemleri ertelenmişti. Belli sebeplerden ötürü liseyi dışardan okumak zorunda kalan öğrenciler konuya yönelik araştırmalara hız kazandırarak aöl sınavlarının online olup olmayacağını sorguluyor. Peki ? 2021 MEB ile AÖL sınavları ne zaman, 3.dönem sınavları online mı olacak?

AÖL sınavları ne zaman, 3.dönem sınavları online mı olacak? Açık Lise MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2021!

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL kayıt yenileme ile ilgili son günlerde sorgulamalar epey arttı. tarafından AÖL kayıt yenileme tarihleri belli olurken açık lise 3.dönem sınavlarının online yapılacağı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan AÖL kayıt yenileme sürecine dair merak edilenler şöyle;

AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu. AÖL 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs - 11 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AÇIK LİSE (AÖL) KAYIT YENİLEME ÜCRETİ 2021

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2021 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

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AÖL sınavları ne zaman, 3.dönem sınavları online mı olacak? Açık Lise MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2021!

AÖL SINAV TARİHLERİ 2021

. Dönem sınavları: 3-7 Temmuz 2021

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

AÖL 3. Dönem sınavları online olarak uygulanacak.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilik Durumu Silik, Donuk ve Aktif öğrenciler kayıt yenileme sınav ücretleri anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmalarına gerek yoktur.

AÖL sınavları ne zaman, 3.dönem sınavları online mı olacak? Açık Lise MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2021!

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.

AÖL sınavları ne zaman, 3.dönem sınavları online mı olacak? Açık Lise MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2021!
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