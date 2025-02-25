Haberler
Yaşam
AÖL sınavları ne zaman? MEB paylaştı! Açık Lise AÖL 2.dönem sınav tarihi ve saat bilgisi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:58
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
07:58
AÖL sınavları ne zaman? MEB paylaştı! Açık Lise AÖL 2.dönem sınav tarihi ve saat bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav tarihleri duyuruldu. Uzaktan lise eğitimi alan binlerce öğrenci için birinci dönem sınavları 21-22 Aralık tarihlerinde uygulanmıştı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine girilmesiyle birlikte, öğrenciler sınav tarihlerini merak edip çalışmalarına hız verdi. Peki, 2025 AÖL 2. Dönem sınavları hangi tarihte yapılacak?