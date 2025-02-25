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Haberler Yaşam AÖL sınavları ne zaman? MEB paylaştı! Açık Lise AÖL 2.dönem sınav tarihi ve saat bilgisi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:58 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 07:58

AÖL sınavları ne zaman? MEB paylaştı! Açık Lise AÖL 2.dönem sınav tarihi ve saat bilgisi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav tarihleri duyuruldu. Uzaktan lise eğitimi alan binlerce öğrenci için birinci dönem sınavları 21-22 Aralık tarihlerinde uygulanmıştı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine girilmesiyle birlikte, öğrenciler sınav tarihlerini merak edip çalışmalarına hız verdi. Peki, 2025 AÖL 2. Dönem sınavları hangi tarihte yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman? MEB paylaştı! Açık Lise AÖL 2.dönem sınav tarihi ve saat bilgisi

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav takvimini açıkladı. Uzaktan eğitimle lise öğrenimine devam eden binlerce öğrenci, ikinci dönemin başlamasıyla birlikte sınav tarihlerini merak ediyor. Ders çalışma programlarını sınav tarihlerine göre düzenlemek isteyen adaylar, MEB'in duyurularını yakından takip ediyor. Peki, AÖL sınavları hangi tarihlerde yapılacak? İşte, Açık Öğretim Lisesi sınav süreciyle ilgili ayrıntılar

AÖL sınavları ne zaman? MEB paylaştı! Açık Lise AÖL 2.dönem sınav tarihi ve saat bilgisi

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi belli oldu.Takvime dair detaylar şu şekilde:

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AÖL sınavları ne zaman? MEB paylaştı! Açık Lise AÖL 2.dönem sınav tarihi ve saat bilgisi

2. dönem açık öğretim lisesi sınav günü ve saatleri:

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.V

AÖL sınavları ne zaman? MEB paylaştı! Açık Lise AÖL 2.dönem sınav tarihi ve saat bilgisi

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ HAKKINDA!

AÖL sınavlarına girecek olan öğrenciler, sınav giriş belgelerini sınav tarihinden önce temin etmek zorunda.

Öğrenciler, sınav giriş belgelerine https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden ulaşabilecekler. Sınav giriş belgesi sınavlara katılmak için zorunlu olduğundan, öğrencilerin mutlaka çıktısını alarak sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekmekte.

AÖL sınavları ne zaman? MEB paylaştı! Açık Lise AÖL 2.dönem sınav tarihi ve saat bilgisi
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