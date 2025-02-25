AÖL sınavları ne zaman? MEB paylaştı! Açık Lise AÖL 2.dönem sınav tarihi ve saat bilgisi

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav takvimini açıkladı. Uzaktan eğitimle lise öğrenimine devam eden binlerce öğrenci, ikinci dönemin başlamasıyla birlikte sınav tarihlerini merak ediyor. Ders çalışma programlarını sınav tarihlerine göre düzenlemek isteyen adaylar, MEB'in duyurularını yakından takip ediyor. Peki, AÖL sınavları hangi tarihlerde yapılacak? İşte, Açık Öğretim Lisesi sınav süreciyle ilgili ayrıntılar