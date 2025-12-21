AÖL sınav sonuç tarihi araştırılıyor! AÖL sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Bugünkü sınavlara katılan açık lise öğrencileri, 2025 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir gibi sorularla araştırmalara başladı. Yarın tamamlanacak olan oturumun ardından sınav değerlendirme süreci başlayacak ve adaylar merak ettikleri sonuçlara erişebilecek. İşte Açık Öğretim Lisesi sınavları ile ilgili merak edilenlerin yanıtı ve AÖL sonuç tarihi;