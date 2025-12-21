Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 21.12.2025 06:18

AÖL sınav sonuç tarihi araştırılıyor! AÖL sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler AÖL sonuç tarihine çevriliyor. Öğrenciler, sonuç bilgilerinin ne zaman açıklanacağını ve sonuçlara nereden erişileceğini merak ederken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak duyurular yakından takip ediliyor. Peki, 2025 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

Bugünkü sınavlara katılan açık lise öğrencileri, 2025 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir gibi sorularla araştırmalara başladı. Yarın tamamlanacak olan oturumun ardından sınav değerlendirme süreci başlayacak ve adaylar merak ettikleri sonuçlara erişebilecek. İşte Açık Öğretim Lisesi sınavları ile ilgili merak edilenlerin yanıtı ve AÖL sonuç tarihi;

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

20 Ocak 2026 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.