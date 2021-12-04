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Haberler Yaşam AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 04.12.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 13:35

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

Açık lisede eğitim gören öğrenciler AÖL sonuçları ile ilgili sorgulamalarına başladı. Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem sınavları 10 Aralık tarihine kadar devam edecek. Açıktan lise bitirmek isteyen binlerce genç gözlerini AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sonuçları ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Online olarak gerçekleştirilen sınavların ardından MEB ile AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2021

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL Açık öğretim kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 04.12.2021 (saat 09.30'dan) - 10.12.2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında yapılacak.

Sonuçların bu tarih sonrası 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre AÖL sonuçları Aralık ayı içerisinde erişime açılacak.

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AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
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