Açık lisede eğitim gören öğrenciler AÖL sonuçları ile ilgili sorgulamalarına başladı. Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem sınavları 10 Aralık tarihine kadar devam edecek. Açıktan lise bitirmek isteyen binlerce genç gözlerini AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı