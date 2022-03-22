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Haberler Yaşam AÖL sınav sonuçları ile MEB sorgulama ekranı: Açık lise 2022 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 22.03.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 13:48

AÖL sınav sonuçları ile MEB sorgulama ekranı: Açık lise 2022 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?

1-10 Mart tarihleri arasında Açıköğretim Lisesi 2.dönem sınavlarını olan öğrenciler AÖL sınav sonuçları sorgulaması yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde açık lise sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. Geçtiğimiz dönemki sınav sonuçları 10 iş günü içerisinde duyurulmuştu. Bu kapsamda AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir sorusuna yanıt aranıyor. Özellikle bugün beklenti bir hayli artmış durumda. İşte Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama sayfası ve son bilgiler…

AÖL sınav sonuçları ile MEB sorgulama ekranı: Açık lise 2022 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?

AÖL sonuçları an itibariyle milyonların gündeminde yer alıyor. Son yapılan sınav 10 Aralık tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 20 Aralık'ta erişime açılmıştı. Şimdi ise gözler ikinci dönem sınav sonuçlarına ilişkin tarihe kilitlendi. Bilindiği üzere değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar duyurulacak. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır. Peki AÖL sonuçları sorgulama ekranı: 2022 MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

AÖL sınav sonuçları ile MEB sorgulama ekranı: Açık lise 2022 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav sonuçları, Açık Öğretim Kurumları (AÖK) Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçlarının duyurulması ile birlikte adaylar Güvenlik Kodu, T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifresiyle beraber sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. Dileyen adaylar ise e-Devlet giriş seçeneğini kullanabilirler.

MEB AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı ancak 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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AÖL sınav sonuçları ile MEB sorgulama ekranı: Açık lise 2022 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

AÖL sınav sonuçları ile MEB sorgulama ekranı: Açık lise 2022 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?
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AÖL sınav sonuçları ile MEB sorgulama ekranı: Açık lise 2022 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?
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