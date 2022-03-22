AÖL sınav sonuçları ile MEB sorgulama ekranı: Açık lise 2022 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?

1-10 Mart tarihleri arasında Açıköğretim Lisesi 2.dönem sınavlarını olan öğrenciler AÖL sınav sonuçları sorgulaması yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde açık lise sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. Geçtiğimiz dönemki sınav sonuçları 10 iş günü içerisinde duyurulmuştu. Bu kapsamda AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir sorusuna yanıt aranıyor. Özellikle bugün beklenti bir hayli artmış durumda. İşte Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama sayfası ve son bilgiler…