AÖL SORLARI VE CEVAPLARI SORGULAMA: AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

MEB takvimi ile 1. Dönem Açık Lise sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarih belli oldu. Belirlenen takvime göre, AÖL ilk dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşirken, cevap anahtarı da sınavların tamamlanmasının hemen ardından erişime açılacak. Peki, AÖL 1.dönem cevap anahtarı yayımlandı mı?