Haberler
Yaşam
AÖL SORLARI VE CEVAPLARI SORGULAMA: AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
10:30
AÖL SORLARI VE CEVAPLARI SORGULAMA: AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınavları 21-22 Aralık tarihinde, 3 oturumda gerçekleşiyor. Sınava katılım sağlayan binlerce aday sınavdaki doğru ve yanlış sayısını kontrol etmek için AÖL cevap anahtarına odaklandı. Bu kapsamda adaylar MEB duyurularını yakından takip ediyor. Peki, AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır? AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?