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Haberler Yaşam AÖL SORLARI VE CEVAPLARI SORGULAMA: AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 10:30

AÖL SORLARI VE CEVAPLARI SORGULAMA: AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınavları 21-22 Aralık tarihinde, 3 oturumda gerçekleşiyor. Sınava katılım sağlayan binlerce aday sınavdaki doğru ve yanlış sayısını kontrol etmek için AÖL cevap anahtarına odaklandı. Bu kapsamda adaylar MEB duyurularını yakından takip ediyor. Peki, AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır? AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

AÖL SORLARI VE CEVAPLARI SORGULAMA: AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

MEB takvimi ile 1. Dönem Açık Lise sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarih belli oldu. Belirlenen takvime göre, AÖL ilk dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşirken, cevap anahtarı da sınavların tamamlanmasının hemen ardından erişime açılacak. Peki, AÖL 1.dönem cevap anahtarı yayımlandı mı?

AÖL SORLARI VE CEVAPLARI SORGULAMA: AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'ne kayıtlı öğrencilerin eğitimlerini tamamlamaları için girdiği AÖL sınavı oturumlarının ayrıntıları belli oldu. "Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem Yazılı Sınav Duyurusu"nda sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihe yer verildi.

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AÖL SORLARI VE CEVAPLARI SORGULAMA: AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 25 Aralık 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

AÖL SORLARI VE CEVAPLARI SORGULAMA: AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  • Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
  • Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
  • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
AÖL SORLARI VE CEVAPLARI SORGULAMA: AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Ocak 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

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