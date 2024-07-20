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Haberler Yaşam AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF | Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı
Giriş Tarihi: 20.07.2024 20:10 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 20:10

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF | Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı

2023-2024 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. AÖL 3. dönem sınavı ilk ve ikinci oturum 20 Temmuz Cumartesi günü, üçüncü oturum ise 31 Temmuz Pazar günü düzenlenecek. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 11 soru soruldu ve 25'er dakika süre verildi. Peki, MEB Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap cevapları yayımlandı mı, nasıl görüntülenir? İşte, 2024 AÖL soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı meb.gov.tr...

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF | Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenen AÖL sınavlarının soruları ve cevap anahtarları için araştırmalar başladı. Üç oturumda yapılan Açık Lise sınavlarına katılan öğrenciler www.meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinde araştırmalarına hız kazandı. Peki, MEB 3. Dönem AÖL cevap anahtarı 2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar…

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF | Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2024
1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

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AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF | Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı

3. DÖNEM AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav soruları ve cevapları henüz paylaşılmadı. AÖL soru ve cevap anahtarının sınavların tamamlanmasından kısa bir süre sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi web sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF | Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Ancak AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının Ağustos ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF | Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı
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