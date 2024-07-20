AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF | Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenen AÖL sınavlarının soruları ve cevap anahtarları için araştırmalar başladı. Üç oturumda yapılan Açık Lise sınavlarına katılan öğrenciler www.meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinde araştırmalarına hız kazandı. Peki, MEB 3. Dönem AÖL cevap anahtarı 2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar…