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AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF | Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı
Giriş Tarihi: 20.07.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
20:10
AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF | Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı
2023-2024 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. AÖL 3. dönem sınavı ilk ve ikinci oturum 20 Temmuz Cumartesi günü, üçüncü oturum ise 31 Temmuz Pazar günü düzenlenecek. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 11 soru soruldu ve 25'er dakika süre verildi. Peki, MEB Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap cevapları yayımlandı mı, nasıl görüntülenir? İşte, 2024 AÖL soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı meb.gov.tr...