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Haberler Yaşam Apartmandan gelen esrarengiz sesler! Bina sakinleri korkudan uyuyamıyor
Giriş Tarihi: 22.12.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 16:31

Apartmandan gelen esrarengiz sesler! Bina sakinleri korkudan uyuyamıyor

İzmir Bayraklı'da duvarların ardından şiddetli sesler gelmesi sebebiyle zor günler geçiren apartman sakinleri, define avcılarından şüpheleniyor. Seslerin nereden geldiğini çözemediklerini ve polis ekiplerinin sürekli araştırdığını belirten vatandaşlar, kulaklık takarak uyumaya çalıştıklarını söyledi.

İHA
Apartmandan gelen esrarengiz sesler! Bina sakinleri korkudan uyuyamıyor

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Merkez Mahallesi 1631 Sokak'ta bulunan bir apartmanda, yaklaşık 2 hafta önce duvarların altından sesler gelmeye başladı.

Apartmandan gelen esrarengiz sesler! Bina sakinleri korkudan uyuyamıyor

Balyoz ve çekiç sesleri her geçen gün şiddetini artırırken, apartman sakinleri sesin nereden geldiğini bir türlü çözemedi. Hatta komşular bir süre birbirlerinden şüphelendi.

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Apartmandan gelen esrarengiz sesler! Bina sakinleri korkudan uyuyamıyor

Ancak daha sonra seslerin duvarların ardından geldiği anlaşıldı. Çeşitli makamlara şikayette bulunan ancak sorunları çözülmeyen vatandaşlar, emniyet ekiplerinden de yardım istedi.

Apartmandan gelen esrarengiz sesler! Bina sakinleri korkudan uyuyamıyor

Bölgede çok sayıda tarihi Rum evi olduğunu, define avcılarının çalışmaları nedeniyle seslerin çıkıyor olabileceğini düşünen apartman sakinleri, geceleri artan sesler nedeniyle uyku uyuyamadıklarını ve kulaklık takarak uyumaya çalıştıklarını ifade etti.

Apartmandan gelen esrarengiz sesler! Bina sakinleri korkudan uyuyamıyor

KOMŞULAR ÖNCE BİRBİRLERİNDEN ŞÜPHELENDİ
Apartman sakinlerinden Emin Yazıcı, "2 haftadan beri apartmandan sesler geliyor. Bu sesler üst komşudan geliyor sanıyorduk. Meğer üst komşu da bizim çocuk ses çıkarıyor sanıyormuş.

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