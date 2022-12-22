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Apartmandan gelen esrarengiz sesler! Bina sakinleri korkudan uyuyamıyor
Giriş Tarihi: 22.12.2022 16:29
Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
16:31
Apartmandan gelen esrarengiz sesler! Bina sakinleri korkudan uyuyamıyor
İzmir Bayraklı'da duvarların ardından şiddetli sesler gelmesi sebebiyle zor günler geçiren apartman sakinleri, define avcılarından şüpheleniyor. Seslerin nereden geldiğini çözemediklerini ve polis ekiplerinin sürekli araştırdığını belirten vatandaşlar, kulaklık takarak uyumaya çalıştıklarını söyledi.