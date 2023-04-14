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Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 09:44

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? MEB eğitim takvimi ile okullarda Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek, bayramla birleşecek mi?

Nisan ara tatile kaç gün kaldı, bayram tatiliyle birleşecek mi sorusu yanıt aramakta. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi yayınlanmıştı ve Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ara tatil ne zaman 2023 sorusu yöneltilmekte. İlk ve ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 19 milyon öğrenci ara tatile girecek. Tatil yapmak isteyen öğrenciler ve ebeveynler, "ara tatil kaç gün sürecek, bayramla birleşecek mi?" sorusunu yöneltiyor. Peki, okullarda ara tatil ne zaman? Nisan 2. ara tatili kaç gün kaldı? İşte detaylar