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Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 09:44

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? MEB eğitim takvimi ile okullarda Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek, bayramla birleşecek mi?

Nisan ara tatile kaç gün kaldı, bayram tatiliyle birleşecek mi sorusu yanıt aramakta. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi yayınlanmıştı ve Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ara tatil ne zaman 2023 sorusu yöneltilmekte. İlk ve ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 19 milyon öğrenci ara tatile girecek. Tatil yapmak isteyen öğrenciler ve ebeveynler, "ara tatil kaç gün sürecek, bayramla birleşecek mi?" sorusunu yöneltiyor. Peki, okullarda ara tatil ne zaman? Nisan 2. ara tatili kaç gün kaldı? İşte detaylar

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? MEB eğitim takvimi ile okullarda Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek, bayramla birleşecek mi?

2. ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı ve kaç gün sürecek gibi konular yanıt arıyor. Birinci ara tatil 14-18 Kasım'da uygulandı. Öğretmenler de tatilde idari izinli sayılacak. Bu noktada ara tatil kaç gün sürecek, bayram tatiliyle birleşecek mi sorusu öğrenciler ve ebeveynleri tarafından yanıt aramakta. İşte konu hakkında detaylar

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? MEB eğitim takvimi ile okullarda Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek, bayramla birleşecek mi?

ARA TATİL NE ZAMAN NİSAN 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci ara tatil 14-18 Kasım'da uygulandı.

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ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? MEB eğitim takvimi ile okullarda Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek, bayramla birleşecek mi?

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından okullarda ikinci dönem başlangıç tarihi gecikti. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatil takviminde bir değişiklik yapmadı.

Buna göre tatil beklendiği gibi Nisan ayında yapılacak. Öğretmenler de tatilde idari izinli sayılacak.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? MEB eğitim takvimi ile okullarda Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek, bayramla birleşecek mi?

ARA TATİL TARİHLERİ 2023

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre, 2. ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında ara tatil yapacak. Ara tatilin bitişi ile Ramazan bayramı tatili başlayacak.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? MEB eğitim takvimi ile okullarda Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek, bayramla birleşecek mi?

ARA TATİL VE RAMAZAN BAYRAMI BİRLEŞECEK Mİ?

2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre okullarda ikinci dönem ara tatili kapsamında son ders zili 14 Nisan cuma günü çalacak.

20 Nisan'da ara tatilin sona ermesinin hemen ardından üç günlük bayram tatili başlayacak. Ramazan bayramının 1. günü 21 Nisan cuma gününe denk geliyor.

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