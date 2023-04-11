Ara tatil ne zaman başlıyor? 2023 MEB takvimi ile belli oldu! Okullarda 2. ara tatil kaç gün sürecek, bayram tatiliyle birleşti mi?

2. Ara tatil tarihleri Nisan 2023 için araştırılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri nisan ayına girilmesiyle beraber 2. ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan bu yıl Ramazan Bayramı'nın 21 Nisan'da başlayacak olması nedeniyle okullarda 2. Dönem nisan ara tatil bayramla birleşti mi sorusu da gündemdeki yerini aldı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, ara tatil ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? İşte, 2023 MEB takvimi…