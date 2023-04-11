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Haberler Yaşam Ara tatil ne zaman başlıyor? 2023 MEB takvimi ile belli oldu! Okullarda 2. ara tatil kaç gün sürecek, bayram tatiliyle birleşti mi?
Giriş Tarihi: 11.04.2023 17:16 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 17:16

Ara tatil ne zaman başlıyor? 2023 MEB takvimi ile belli oldu! Okullarda 2. ara tatil kaç gün sürecek, bayram tatiliyle birleşti mi?

Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek sorusu Nisan ayına girilmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Binlerce öğrenci Nisan tatili ile dinlenme şansı elde edecek. Bu noktada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve velileri, 2. Dönem Nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma takvimine göre tatil tarihleri belirlendi. Peki, okullar ne zaman kapanacak, 2. Ara tatil bayram tatiliyle birleşti mi? İşte, 2023 MEB takvimi ile konu hakkında detaylar…

Ara tatil ne zaman başlıyor? 2023 MEB takvimi ile belli oldu! Okullarda 2. ara tatil kaç gün sürecek, bayram tatiliyle birleşti mi?

2. Ara tatil tarihleri Nisan 2023 için araştırılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri nisan ayına girilmesiyle beraber 2. ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan bu yıl Ramazan Bayramı'nın 21 Nisan'da başlayacak olması nedeniyle okullarda 2. Dönem nisan ara tatil bayramla birleşti mi sorusu da gündemdeki yerini aldı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, ara tatil ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? İşte, 2023 MEB takvimi…

Ara tatil ne zaman başlıyor? 2023 MEB takvimi ile belli oldu! Okullarda 2. ara tatil kaç gün sürecek, bayram tatiliyle birleşti mi?

ARA TATİL NE ZAMAN NİSAN 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci ara tatil 14-18 Kasım'da uygulandı.

Nisan ayında gerçekleşen ara tatilin iptal olacağı yönündeki söylemler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarafından yalanlandı.

Bakan Özer, yaşanan deprem felaketi nedeniyle izin ve tatillerin iptalinin gündemde olmadığını açıkladı.

Buna göre tatil beklendiği gibi Nisan ayında yapılacak. Öğretmenler de tatilde idari izinli sayılacak.

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Ara tatil ne zaman başlıyor? 2023 MEB takvimi ile belli oldu! Okullarda 2. ara tatil kaç gün sürecek, bayram tatiliyle birleşti mi?

ARA TATİL TARİHLERİ 2023

2023 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2. ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak.

Ara tatil ne zaman başlıyor? 2023 MEB takvimi ile belli oldu! Okullarda 2. ara tatil kaç gün sürecek, bayram tatiliyle birleşti mi?

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bu yıl Ramazan Bayramı da ara tatilin son günlerine denk geliyor. Bayramda okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar da resmi tatil sebebiyle kapalı olacak.

Hafta sonu dahil olmak üzere ara tatil ve Ramazan bayramı tatili toplam 9 gün sürecek.

Okullar 14 Nisan Cuma günü kapanacak ve eğitim öğretim faaliyetleri 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

Ara tatil ne zaman başlıyor? 2023 MEB takvimi ile belli oldu! Okullarda 2. ara tatil kaç gün sürecek, bayram tatiliyle birleşti mi?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, 12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek.

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