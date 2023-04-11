Ara tatil ne zaman başlıyor? 2023 MEB takvimi ile belli oldu! Okullarda 2. ara tatil kaç gün sürecek, bayram tatiliyle birleşti mi?

Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek sorusu Nisan ayına girilmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Binlerce öğrenci Nisan tatili ile dinlenme şansı elde edecek. Bu noktada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve velileri, 2. Dönem Nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma takvimine göre tatil tarihleri belirlendi. Peki, okullar ne zaman kapanacak, 2. Ara tatil bayram tatiliyle birleşti mi? İşte, 2023 MEB takvimi ile konu hakkında detaylar…