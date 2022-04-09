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Haberler Yaşam Ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2022 takvimi ile Nisan ara tatili uzayacak mı?
Giriş Tarihi: 09.04.2022 23:43 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 23:43

Ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2022 takvimi ile Nisan ara tatili uzayacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim takvimini duyurdu. İlk ara tatil dönemini 19 Kasım'da sona erdiren öğrenciler ikinci ara tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor. Bilindiği üzere nisan ara tatil döneminin 11 Nisan başlayıp karnelerin 17 Haziran'da verileceği duyuruldu. Uzmanlar, çocukların tatilde aileleriyle vakit geçirmelerini önerirken, sosyal faaliyetlerinden de geri kalmaması gerektiğinin altını çiziyor. Peki Ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2022 takvimi ile Nisan ara tatili uzayacak mı? İşte ara tatil bitiş tarihi

Ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2022 takvimi ile Nisan ara tatili uzayacak mı?

Yaklaşık 18 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren ara tatil tarihleri belli oldu. Eğitime verilecek olan bu mola öncesinde ise "Nisan ara tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?" soruları yanıt aramaya şimdiden başladı. İlköğretim ve liseler için son ders zili yarın çalacak ve Nisan ayı ara tatil süreci böylece başlayacak. Peki Ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? MEB 2022 takvimi ile Nisan ara tatili uzayacak mı?

Ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2022 takvimi ile Nisan ara tatili uzayacak mı?

MEB 2022 TAKVİMİ

1.dönem ara tatili 15-19 Kasım,

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak

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Ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2022 takvimi ile Nisan ara tatili uzayacak mı?

ARA TATİL NE ZAMAN 2022?

İkinci döneme ait ara tatil 11 – 15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Resmiyette beş gün olan ara tatil hafta sonundan başlayacağı için öğrenciler, 9 – 17 Nisan arasında 9 günlük bir tatil yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı.

Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı.

Öğrenciler, 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2022 takvimi ile Nisan ara tatili uzayacak mı?
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Ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2022 takvimi ile Nisan ara tatili uzayacak mı?
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