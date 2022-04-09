Ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2022 takvimi ile Nisan ara tatili uzayacak mı?

Yaklaşık 18 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren ara tatil tarihleri belli oldu. Eğitime verilecek olan bu mola öncesinde ise "Nisan ara tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?" soruları yanıt aramaya şimdiden başladı. İlköğretim ve liseler için son ders zili yarın çalacak ve Nisan ayı ara tatil süreci böylece başlayacak. Peki Ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? MEB 2022 takvimi ile Nisan ara tatili uzayacak mı?