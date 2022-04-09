Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim takvimini duyurdu. İlk ara tatil dönemini 19 Kasım'da sona erdiren öğrenciler ikinci ara tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor. Bilindiği üzere nisan ara tatil döneminin 11 Nisan başlayıp karnelerin 17 Haziran'da verileceği duyuruldu. Uzmanlar, çocukların tatilde aileleriyle vakit geçirmelerini önerirken, sosyal faaliyetlerinden de geri kalmaması gerektiğinin altını çiziyor. Peki Ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2022 takvimi ile Nisan ara tatili uzayacak mı? İşte ara tatil bitiş tarihi