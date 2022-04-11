Haberler Yaşam Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2022 takvimi ile Nisan ara tatili kaç gün?

Giriş Tarihi: 11.04.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 10:32

Milyonlarca öğrenci 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Ara tatiline başladı. Geçtiğimiz yıl kasım ayında verilen ilk ara tatil ardından Nisan ayında ikinci ara tatil verildi. Şimdi öğrencilerin ve velilerin gündeminde "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu var. Hafta sonu ile birleşen ara tatil öğrencilerin uzun bir süre dinlenmesini sağlayacak ve ardından kalan dersler başlayacak. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2022 takvimi ile nisan ara tatili kaç gün, uzayacak mı? İşte cevaplar…