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Haberler Yaşam Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2022 takvimi ile Nisan ara tatili kaç gün?
Giriş Tarihi: 11.04.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 10:32

Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2022 takvimi ile Nisan ara tatili kaç gün?

Milyonlarca öğrenci 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Ara tatiline başladı. Geçtiğimiz yıl kasım ayında verilen ilk ara tatil ardından Nisan ayında ikinci ara tatil verildi. Şimdi öğrencilerin ve velilerin gündeminde "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu var. Hafta sonu ile birleşen ara tatil öğrencilerin uzun bir süre dinlenmesini sağlayacak ve ardından kalan dersler başlayacak. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2022 takvimi ile nisan ara tatili kaç gün, uzayacak mı? İşte cevaplar…

Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2022 takvimi ile Nisan ara tatili kaç gün?

Nisan ara tatili geçtiğimiz hafta son ders zilinin ardından başladı. Milyonlarca öğrencinin ders arası verdiği ve dinlendiği nisan ara tatili devam ediyor. Gündemde "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin tatilinin biteceği ara tatil bitiş tarihi sorgulanmaya başladı. MEB 2022 takvimi ile 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı çalışma ve tatil günleri belirleniyor. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2022 nisan ara tatili kaç gün, uzayacak mı? İşte detaylar…

Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2022 takvimi ile Nisan ara tatili kaç gün?

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Nisan ara tatili MEB 2022 takvimi ile resmiyette 15 Nisan 2022 Cuma günü bitiyor. Ancak ara tatil hafta sonu ile birleştiğinden tatil 17 Nisan Pazar günü son bulacak.

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Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2022 takvimi ile Nisan ara tatili kaç gün?

MEB TAKVİMİ 2022

1.dönem ara tatili: 15-19 Kasım

Yarıyıl tatili: 24 Ocak-4 Şubat

2. dönem ara tatili: 11-15 Nisan

Karne Günü: 17 Haziran 2022

Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2022 takvimi ile Nisan ara tatili kaç gün?

NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN?

İkinci döneme ait ara tatil 11 – 15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Resmiyette beş gün olan ara tatil hafta sonundan başlayacağı için öğrenciler, 9 – 17 Nisan arasında 9 günlük bir tatil yapacak.

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