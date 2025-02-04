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Giriş Tarihi: 04.02.2025 08:59 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 08:59

ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimiyle Nisan ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?

15 günlük sömestr tatili sona erdi ve öğrenciler dersliklere dönü yaptı. Yeni döneme başlayan öğrenciler 2. Dönem içerisinde yer alan ve 9 gün süren ara tatil tarihlerine odaklandı. MEB tarafından yayımlanan takvimle birlikte Nisan ayında gerçekleşecek olan tatilin detayları belli oldu. Bu sene verilecek olan ara tatilin Ramazan Bayramı ile denk tarihlere gelmesi de dikkat çekti. Peki, Nisan ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? İşte MEB takvimi 2025

ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimiyle Nisan ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?

15 tatilin ardından ilk ders zili 3 Şubat Pazartesi günü çaldı. Dersliklerinde yerlerini alan öğrenciler bir sonraki mola olan Nisan ara tatil için araştırmalarına başladı. MEB'in yayımladığı takvimle Ramazan Bayramı ve 2.ara tatilin denk tarihlere geldiği görülüyor. Peki, 2.ara tatil ne zaman?

ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimiyle Nisan ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?
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ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimiyle Nisan ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ 2025
Okullarda ilk dönem ara tatil Kasım ayında yapıldı. Sömestr tatili de 20 Ocak'ta başladı. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimiyle Nisan ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimiyle Nisan ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?

MEB TATİL TAKVİMİ
MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025

Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

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