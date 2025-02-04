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ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimiyle Nisan ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
08:59
ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimiyle Nisan ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?
15 günlük sömestr tatili sona erdi ve öğrenciler dersliklere dönü yaptı. Yeni döneme başlayan öğrenciler 2. Dönem içerisinde yer alan ve 9 gün süren ara tatil tarihlerine odaklandı. MEB tarafından yayımlanan takvimle birlikte Nisan ayında gerçekleşecek olan tatilin detayları belli oldu. Bu sene verilecek olan ara tatilin Ramazan Bayramı ile denk tarihlere gelmesi de dikkat çekti. Peki, Nisan ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? İşte MEB takvimi 2025