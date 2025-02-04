ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimiyle Nisan ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?

15 tatilin ardından ilk ders zili 3 Şubat Pazartesi günü çaldı. Dersliklerinde yerlerini alan öğrenciler bir sonraki mola olan Nisan ara tatil için araştırmalarına başladı. MEB'in yayımladığı takvimle Ramazan Bayramı ve 2.ara tatilin denk tarihlere geldiği görülüyor. Peki, 2.ara tatil ne zaman?