Araba fiyatları güncel liste 28 Kasım 2022: ÖTV matrah düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Araba fiyatları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sıfır otomobiller için yapılan ÖTV matrah düzenlemesi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlandı. Söz konusu düzenlemeyle beraber Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 gibi birçok sıfır otomobil fiyatlarında düşüş yaşandı. Bu gelişme sonrası güncel araba fiyatları listesi araba almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, ÖTV matrah düzenlemesi Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? İşte 28 Kasım 2022 Marka marka araba fiyatları son durum...