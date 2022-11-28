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Giriş Tarihi: 28.11.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 12:09

Araba fiyatları güncel liste 28 Kasım 2022: ÖTV matrah düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Araba fiyatları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sıfır otomobiller için yapılan ÖTV matrah düzenlemesi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlandı. Söz konusu düzenlemeyle beraber Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 gibi birçok sıfır otomobil fiyatlarında düşüş yaşandı. Bu gelişme sonrası güncel araba fiyatları listesi araba almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, ÖTV matrah düzenlemesi Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? İşte 28 Kasım 2022 Marka marka araba fiyatları son durum...

Araba fiyatları güncel liste 28 Kasım 2022: ÖTV matrah düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sıfır araba fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV matrah düzenlemesi ile güncellendi. Otomobil piyasasında bir süredir beklenen bu düzenleme ile beraber birçok arabanın fiyatlarına indirim yapıldı. 595 bin TL'nin altındaki modelleri etkileyen düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 gibi modellerin fiyatları merak konusu oldu. Peki, ÖTV matrahı düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? İşte, 2022 ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araba fiyatları ve tüm detaylar.

Araba fiyatları güncel liste 28 Kasım 2022: ÖTV matrah düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ GELDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesi kararına göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

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Araba fiyatları güncel liste 28 Kasım 2022: ÖTV matrah düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

Araba fiyatları güncel liste 28 Kasım 2022: ÖTV matrah düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

MARKA MARKA MODEL MODEL İNDİRİMLİ ARAÇLAR LİSTESİ BELLİ OLDU

ÖTV matrah düzenlemesi sonrası beklenen fiyatlarla indirim hesaplarını yaptık: İşte marka marka model model indirimli araçlar listesi:

Araba fiyatları güncel liste 28 Kasım 2022: ÖTV matrah düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

HYUNDAI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Hyundai i10 Satış Fiyatı:

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 300.566 TL

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT 329.298 TL

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT 339.887 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT 355.328 TL

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