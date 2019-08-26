Arabaşı çorbasını ilk defa deneyenler şaşırıyor! İşte ilginç tatlı ve yemek isimleri…

Sofralarımızdan eksik olmayan çorbalardan en dikkat çekeni Arabaşı çorbası oldu. Son günlerde dikkat çeken yemekler arasında yer alan Arabaşı çorbası faydalarını saymakla bitmiyor. Orta Anadolu'da birçok yörede yapılan arabaşı çorbası, çoğu kimse tarafından bilinmez. Diğer çorbalardan farkı da zaten buradan geliyor. Arabaşı çorbası tarifiyle merak edilen yemekler arasında yer alıyor. Sıcak çorba ile soğuk hamurun buluştuğu arabaşı çorbası; kavrulmuş un, acı biber, tavuk, kaz, hindi gibi kanatlı hayvan etiyle pişiriliyor. Arabaşının hamuru ise un, su ve tuzla hazırlanıyor. Tüketilirken ise çiğnemeden yutuluyor. Anadolu'nun bilinmeyen yemekleri arasında yer alan Arabaşı çorbası lezzetiyle davetiye çıkarıyor. İşte Arabaşı çorbası başta olmak üzere ilginç tatlı ve yemek isimleri…