Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Arabaşı çorbasını ilk defa deneyenler şaşırıyor! İşte ilginç tatlı ve yemek isimleri…

Arabaşı çorbasını ilk defa deneyenler şaşırıyor! İşte ilginç tatlı ve yemek isimleri…

Sofralarımızdan eksik olmayan çorbalardan en dikkat çekeni Arabaşı çorbası oldu. Son günlerde dikkat çeken yemekler arasında yer alan Arabaşı çorbası faydalarını saymakla bitmiyor. 'da birçok yörede yapılan arabaşı çorbası, çoğu kimse tarafından bilinmez. Diğer çorbalardan farkı da zaten buradan geliyor. Arabaşı çorbası tarifiyle merak edilen yemekler arasında yer alıyor. Sıcak çorba ile soğuk hamurun buluştuğu arabaşı çorbası; kavrulmuş un, acı biber, tavuk, kaz, hindi gibi kanatlı hayvan etiyle pişiriliyor. Arabaşının hamuru ise un, su ve tuzla hazırlanıyor. Tüketilirken ise çiğnemeden yutuluyor. Anadolu'nun bilinmeyen yemekleri arasında yer alan Arabaşı çorbası lezzetiyle davetiye çıkarıyor. İşte Arabaşı çorbası başta olmak üzere ilginç tatlı ve yemek isimleri…

Giriş Tarihi: 26.08.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 15:22
Arabaşı çorbasını ilk defa deneyenler şaşırıyor! İşte ilginç tatlı ve yemek isimleri…

lezzeti olan Arabaşı çorbası son günlerin en popüler yemekleri arasında yer aldı. Sosyal medyada hızla yayılan Arabaşı çorbası tarifiyle görenleri şaşırtıyor. Özellikle soğuk algınlığına, gribal enfeksiyonlara iyi gelen Arabaşı çorbasının yutularak tüketilmesi dikkat çekiyor. İşte Arabaşı çorbası ile birlikte dikkat çeken ilginç tatlı ve yemek isimleri…

Arabaşı çorbasını ilk defa deneyenler şaşırıyor! İşte ilginç tatlı ve yemek isimleri…

İmamın Sarığı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arabaşı çorbasını ilk defa deneyenler şaşırıyor! İşte ilginç tatlı ve yemek isimleri…

Kedi Patisi

Arabaşı çorbasını ilk defa deneyenler şaşırıyor! İşte ilginç tatlı ve yemek isimleri…

Rüyası

Arabaşı çorbasını ilk defa deneyenler şaşırıyor! İşte ilginç tatlı ve yemek isimleri…

Çükündür

Arabaşı çorbasını ilk defa deneyenler şaşırıyor! İşte ilginç tatlı ve yemek isimleri…

Sütlü Nuriye

Arabaşı çorbasını ilk defa deneyenler şaşırıyor! İşte ilginç tatlı ve yemek isimleri…

Kuskus

BİZE ULAŞIN