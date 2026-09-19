Arabayı nereye park ettiğinizi unutuyorsanız şaşırmayın! Bilim insanları nedenini açıkladı

PARK YERİNİ UNUTMAMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Uzmanlar, aşırı yüklenmiş hafızayı desteklemek için aracı bıraktıktan sonra birkaç saniyelik küçük bir mola vererek çevreye dikkatlice bakmayı ya da park yerinin ve kolon numarasının fotoğrafını çekerek görsel bir ipucu oluşturmayı tavsiye ediyor.