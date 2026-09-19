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Arabayı nereye park ettiğinizi unutuyorsanız şaşırmayın! Bilim insanları nedenini açıkladı
Giriş Tarihi: 19.09.2026 13:24
Arabayı nereye park ettiğinizi unutuyorsanız şaşırmayın! Bilim insanları nedenini açıkladı
Arabayı park ettikten sonra yerini hatırlayamadığınız oldu mu? Özellikle alışveriş merkezleri ve büyük otoparklarda sık yaşanan bu durum, sanıldığı gibi ciddi bir unutkanlık anlamına gelmiyor. Bilim insanlarına göre bunun arkasında beynin bilgileri işleme biçimiyle ilgili şaşırtıcı bir neden yatıyor.