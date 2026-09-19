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Giriş Tarihi: 19.09.2026 13:24

Arabayı nereye park ettiğinizi unutuyorsanız şaşırmayın! Bilim insanları nedenini açıkladı

Arabayı park ettikten sonra yerini hatırlayamadığınız oldu mu? Özellikle alışveriş merkezleri ve büyük otoparklarda sık yaşanan bu durum, sanıldığı gibi ciddi bir unutkanlık anlamına gelmiyor. Bilim insanlarına göre bunun arkasında beynin bilgileri işleme biçimiyle ilgili şaşırtıcı bir neden yatıyor.

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Arabayı nereye park ettiğinizi unutuyorsanız şaşırmayın! Bilim insanları nedenini açıkladı

Aracı park ettikten sonra nereye bırakıldığını hatırlamakta zorlanmak pek çok kişinin günlük hayatta sıkça yaşadığı durumlar arasında yer alıyor.

Arabayı nereye park ettiğinizi unutuyorsanız şaşırmayın! Bilim insanları nedenini açıkladı

Psikologlara göre bu durum klinik bir hafıza bozukluğu veya ciddi bir unutkanlık belirtisi değil; aksine insan zihninin bilgiyi işleme, depolama ve enerji tasarrufu sağlama biçimiyle doğrudan bağlantılı.

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Arabayı nereye park ettiğinizi unutuyorsanız şaşırmayın! Bilim insanları nedenini açıkladı

Araştırmacılar, park yerini unutturan temel mekanizmaları dört ana bilimsel teoriyle açıklıyor:

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Arabayı nereye park ettiğinizi unutuyorsanız şaşırmayın! Bilim insanları nedenini açıkladı

1. GİRİŞİM TEORİSİ: BENZER ANILAR BİRBİRİYLE ÇAKIŞIYOR

Hafıza araştırmacılarının öne sürdüğü ilk açıklama, birbirine benzeyen anıların zihinde üst üste binmesini tanımlayan "girişim teorisi"dir.

Arabayı nereye park ettiğinizi unutuyorsanız şaşırmayın! Bilim insanları nedenini açıkladı

Zihinde benzer olaylar yan yana depolandığı için bir anı diğerinin yerini kolayca alabiliyor.

Arabayı nereye park ettiğinizi unutuyorsanız şaşırmayın! Bilim insanları nedenini açıkladı

Arabayı bugün park ettiğiniz yerin unutulma sebebi, dün veya geçen hafta aynı otoparka park ettiğiniz anının yeni bilgiyle çakışmasından kaynaklanıyor.

Arabayı nereye park ettiğinizi unutuyorsanız şaşırmayın! Bilim insanları nedenini açıkladı

Olaylar ne kadar benzeşirse, zihnin bunları karıştırma ihtimali de o kadar artıyor.

Arabayı nereye park ettiğinizi unutuyorsanız şaşırmayın! Bilim insanları nedenini açıkladı

2. BOZULMA VE GERİ GETİRME BAŞARISIZLIĞI: BİLGİ SİLİNMİYOR, ERİŞİM ZORLAŞIYOR

Diğer iki temel teori, unutulan bilginin beyinden tamamen silinmediğini, yalnızca erişilemez hale geldiğini savunuyor:

Arabayı nereye park ettiğinizi unutuyorsanız şaşırmayın! Bilim insanları nedenini açıkladı

Bozulma teorisi: Zaman geçtikçe beyindeki fiziksel ve kimyasal süreçler anıların bıraktığı izleri zayıflatıyor.

Arabayı nereye park ettiğinizi unutuyorsanız şaşırmayın! Bilim insanları nedenini açıkladı

Geri getirme başarısızlığı: Bilgi uzun süreli bellekte muhafaza edilmeye devam ediyor ancak her an erişilebilir olmuyor. Bu durum, genel olayın hatırlanıp detayların zihinden kaçmasına neden oluyor.

Arabayı nereye park ettiğinizi unutuyorsanız şaşırmayın! Bilim insanları nedenini açıkladı

3. İPUCUNA BAĞLI UNUTMA: DOĞRU TETİKLEYİCİ EKSİKLİĞİ

"İpucuna bağlı unutma" teorisine göre, zihindeki bir anıyı çağırabilmek için belirli bir tetikleyiciye ihtiyaç duyuluyor.

Arabayı nereye park ettiğinizi unutuyorsanız şaşırmayın! Bilim insanları nedenini açıkladı

Örneğin geçmişteki bir kokuyu tekrar duymak o güne dair anıları anında canlandırabiliyor. Aracı park ederken çevrede dikkat çekici, spesifik bir ipucu fark edilmediğinde veya bırakılmadığında, o an zihinde güçlü bir iz bırakmadan kaybolabiliyor.

Arabayı nereye park ettiğinizi unutuyorsanız şaşırmayın! Bilim insanları nedenini açıkladı

4. BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ: BEYNİN AŞIRI YÜKLENMESİ VE ENERJİ TASARRUFU

Psikologların sunduğu en güçlü ve asıl açıklama ise "bilişsel yük teorisi"nde yatıyor. İnsan beyninin çalışma belleği kapasitesi oldukça sınırlıdır.

Arabayı nereye park ettiğinizi unutuyorsanız şaşırmayın! Bilim insanları nedenini açıkladı

Gün içinde yoğun uyarıcıya maruz kalındığında veya çoklu görevlerle ilgilenildiğinde zihin geçici olarak tıkanıyor.

Arabayı nereye park ettiğinizi unutuyorsanız şaşırmayın! Bilim insanları nedenini açıkladı

Beyin, bu aşırı yüklenme anlarında enerji tasarrufu sağlamak adına otomatikleşmiş ve rutin işleri anında eliyor.

Arabayı nereye park ettiğinizi unutuyorsanız şaşırmayın! Bilim insanları nedenini açıkladı

Arabayı park etmek de mekanik bir eyleme dönüştüğü için bilgi zihne derinlemesine kaydolmadan arka plana atılıyor.

Arabayı nereye park ettiğinizi unutuyorsanız şaşırmayın! Bilim insanları nedenini açıkladı

PARK YERİNİ UNUTMAMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Uzmanlar, aşırı yüklenmiş hafızayı desteklemek için aracı bıraktıktan sonra birkaç saniyelik küçük bir mola vererek çevreye dikkatlice bakmayı ya da park yerinin ve kolon numarasının fotoğrafını çekerek görsel bir ipucu oluşturmayı tavsiye ediyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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