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Haberler Yaşam Araç sahiplerine önemli uyarı! Arabanızın farı o hale geldiyse...
Giriş Tarihi: 21.05.2021 14:10 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 14:18

Araç sahiplerine önemli uyarı! Arabanızın farı o hale geldiyse...

Araçlara düzenli olarak bakım yaptırmak gerekiyor. Ufak bir parçanın arızalı olması, tam kapasite çalışmaması kötü sonuçlara neden olabiliyor. Bir aracın en önemli parçalarından biri de farlarıdır. Fakat farlar zamanla solabiliyor ve bu solgunluk ışığın gücünü de düşürüyor. Solmuş farları eski haline getirmek için pratik bir yol var. Bu yöntemle solmuş farların üstesinden gelebilirsiniz. Solmuş, sararmış farlar nasıl temizlenir? İşte o yöntem...

Araç sahiplerine önemli uyarı! Arabanızın farı o hale geldiyse...

Farlar gece yolculuğunda, karanlık ortamlarda yapılan sürüşlerde güvenlik için oldukça önemlidir. Yolu aydınlatır, karşıdan gelen araçların sizi fark etmesini sağlar, çukurları, kasisleri görmeyi sağlar. Ancak farlar zaman içinde solup, sararabiliyor. Bu durumdan kurtulmak için pratik bir yöntem var. Yapacağınız basit bir müdahale ile solmuş olan farları eski haline getirebilirsiniz. Bunun için diş macunu ve diş fırçası gerekli.

Araç sahiplerine önemli uyarı! Arabanızın farı o hale geldiyse...

farlarınızda solma meydana geliyorsa diş macunu kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz. İlk önce farları biraz ıslatıyoruz.

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Araç sahiplerine önemli uyarı! Arabanızın farı o hale geldiyse...

Elimiz yardımıyla diş macununu farlara güzelce yayıyoruz.

Araç sahiplerine önemli uyarı! Arabanızın farı o hale geldiyse...

Sonra peçete veya havlu tercihiniz ne ise yaklaşık 3-4 dakika kadar farı güzelce ovalamaya başlıyoruz.

Araç sahiplerine önemli uyarı! Arabanızın farı o hale geldiyse...

Sonra temizliyoruz. Bu işlemi 2 kere uygularsanız daha kesin sonuç alabilirsiniz.

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