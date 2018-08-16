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Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı

Giriş Tarihi: 16.08.2018 08:58 Güncelleme Tarihi: 16.08.2018 08:59
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Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı
Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı

'nın Sarıçam ilçesinde sulama kanalının taşması sonucu çok sayıda araç mahsur kaldı. Köprü altında mahsur kalan araçlar sahipleri ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı
Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı

Balcalı Mahallesi Yeşil Bulvar'da Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı henüz belirlenemeyen bir nedenle taştı.

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Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı
Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı

Otoban köprüsü altına dolan sular çok sayıda aracın mahsur kalmasına neden oldu.

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Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı
Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı

Bazı vatandaşlar mahsur kalan araçlarını kendi imkanlarıyla iterek sudan kurtardı. Diğer araçlar ise itfaiye yardımıyla çıkartıldı.

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Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı
Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı

Su birikintisi nedeniyle yol trafik ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Taşkın nedeniyle kapatılan yolun, suyun çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.

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Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı
Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı

Öte yandan, bu yıl içerisinde aynı karayolu 2'inci defa su bastı. İlki 23 Ocak Salı günü meydana gelmişti.

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Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı
Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı
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