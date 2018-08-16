Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde sulama kanalının taşması sonucu çok sayıda araç mahsur kaldı. Köprü altında mahsur kalan araçlar sahipleri ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Balcalı Mahallesi Yeşil Bulvar'da Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı henüz belirlenemeyen bir nedenle taştı. Otoban köprüsü altına dolan sular çok sayıda aracın mahsur kalmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar mahsur kalan araçlarını kendi imkanlarıyla iterek sudan kurtardı. Diğer araçlar ise itfaiye yardımıyla çıkartıldı. Su birikintisi nedeniyle yol trafik ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Taşkın nedeniyle kapatılan yolun, suyun çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açılacağı bildirildi. Öte yandan, bu yıl içerisinde aynı karayolu 2'inci defa su bastı. İlki 23 Ocak Salı günü meydana gelmişti.