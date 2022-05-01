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Haberler Yaşam Arefe Günü 1000 İhlas okumanın fazileti ve faydası nedir, ne zaman okunur? Arefe Günü okunacak İhlas Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı
Giriş Tarihi: 01.05.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 10:20

Arefe Günü 1000 İhlas okumanın fazileti ve faydası nedir, ne zaman okunur? Arefe Günü okunacak İhlas Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı

Arefe Günü 1000 İhlas okumanın fazileti bu özel günü dua okuyarak ve ibadet ederek geçirmek isteyen kişilerce araştırılıyor. Bu mübarek günde, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) faziletlerini bildirdiği İhlas Suresi'ni bin tekrarla okumak İslam alimlerince önerilmektedir. Bu duanın faziletleri hakkında detayları merak edenler Arefe Günü 1000 İhlas okumanın fazileti ve faydası nedir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Arefe Günü bin İhlas Suresi ne zaman okunur, neye iyi gelir? İşte merak edilenlerin yanıtı ile İhlas Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı.

Arefe Günü 1000 İhlas okumanın fazileti ve faydası nedir, ne zaman okunur? Arefe Günü okunacak İhlas Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı

Arefe Günü 1000 İhlas Suresi okumak, faziletleri ve faydaları dolayısıyla tavsiye edilen bir iştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından faydaları bildirilen İhlas Suresi Arife gününde bin tekrarda okunduğunda pek çok hayra vesile olur. Pek çok mümin bu duanın faydalarını öğrenmek için konunun detaylarını Arefe Günü 1000 İhlas okumanın fazileti ve faydası nedir sorusuyla inceliyor. Arefe Günü bin İhlas Suresi ne zaman okunur, neye iyi gelir? İşte bin İhlas okumanın fazileti, faydaları, İhlas Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı…

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Arefe Günü okunacak bin İhlas Suresi'nin fazileti Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından bildirilmiş,
İslam alimleri tarafından önerilmiştir. İşte Arefe Günü 1000 İhlas Suresi okumanın faziletleri;

Arefe Günü 1000 İhlas okumanın fazileti ve faydası nedir, ne zaman okunur? Arefe Günü okunacak İhlas Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde Arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili 'Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" buyurmaktadır. Namazlarda ve günlük ibadetlerde sıklıkla okunan İhlas Suresi, Müslümanların Allah tasavvurlarının gelişmesini sağlar. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah övgü ve şükürlerin tek sahibidir. O ''Ol'' dediğinde her şey olur. İnsanları ''sadece'' kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. Burada ''sadece'' vurgusu son derece önemlidir.

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Arefe Günü 1000 İhlas okumanın fazileti ve faydası nedir, ne zaman okunur? Arefe Günü okunacak İhlas Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Arefe Günü 1000 İhlas okumanın fazileti ve faydası nedir, ne zaman okunur? Arefe Günü okunacak İhlas Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

"Arefe Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği gündür."

"Arefe Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."

"Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)

"Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."

Arefe Günü 1000 İhlas okumanın fazileti ve faydası nedir, ne zaman okunur? Arefe Günü okunacak İhlas Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı

2022 ARİFE BİN İHLAS NE ZAMAN VE NASIL OKUNUR?

Bir hadis-i şerifte, Arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.

Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.

Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da okumaya devam edebilir.

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