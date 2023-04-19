Haberler Yaşam Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Arefe günü yarın bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

Giriş Tarihi: 19.04.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 10:40

Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Arefe günü yarın bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

Ramazan Bayramı idrak ediliyor. Bayram arifesinde bankaların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Para çekmek ya da göndermek isteyenler EFT ve havale saatleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. Resmi tatil olarak değerlendirilen bayram günleri öncesinde arife için araştırmalar hız kazandı. 20 Nisan 2023 Perşembe yarın bankalar kaça kadar açık, çalışıyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler soruyor: Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü? İşte, cevaplar…