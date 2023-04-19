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Haberler Yaşam Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Arefe günü yarın bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 19.04.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 10:40

Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Arefe günü yarın bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

Ramazan Bayramı idrak ediliyor. Bayram arifesinde bankaların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Para çekmek ya da göndermek isteyenler EFT ve havale saatleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. Resmi tatil olarak değerlendirilen bayram günleri öncesinde arife için araştırmalar hız kazandı. 20 Nisan 2023 Perşembe yarın bankalar kaça kadar açık, çalışıyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler soruyor: Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü? İşte, cevaplar…

Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Arefe günü yarın bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

Arefe günü bankalar saat kaça kadar açık sorusu gündemdeki yerini aldı. 21-22-23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler sorgulamalara başladı. Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı, yarım gün mü soruları yanıt arıyor. Havale ve EFT saatleri özel ve kamu bankalarının resmi sitelerinde araştırılıyor. Peki, 20 Nisan 2023 Perşembe yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte, detaylar…

Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Arefe günü yarın bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

20 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı öncesinde Arife Günü idrak edilecek. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Peki, yarın bankalar saat kaça kadar açık?

İşte bankaların çalışma saatleri…

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Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Arefe günü yarın bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

YARIN BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

Bankalar, 20 Nisan 2023 Perşembe günü, öğlene kadar çalışacak.

Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.

Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Arefe günü yarın bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

20 Nisan öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde hesaba geçecek.

Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Arefe günü yarın bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

BANKALAR BAYRAMDA AÇIK MI?

Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle bankalar hizmet veremeyecek.

Bu noktada bireysel ve kurumsal bankacılıkta acil işlemleri olanlar mobil bankacılığa ve müşteri hizmetlerinde başvurabilir.

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