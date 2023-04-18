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Haberler Yaşam Arefe günü bankalar açık mı, saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor? Ramazan Bayramı ve 20 Nisan 2023 Arefe günü bankaların çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 18.04.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 10:32

Arefe günü bankalar açık mı, saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor? Ramazan Bayramı ve 20 Nisan 2023 Arefe günü bankaların çalışma saatleri

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayram öncesi olarak adlandırılan Arife günü bankaların çalışma saatleri araştırılıyor. Arefe günü bankalar açık mı 2023 yılı için gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil olarak değerlendirilen bayram günlerinde kargo, eczane, banka, noter gibi alanlarda çalışma durumu araştırılıyor. 20 Nisan Perşembe Arefe günü bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü, şubeler açık olacak mı soruları yanıt arıyor. Peki, bayramda ve Arefe günü bankalar açık mı, saat kaça kadar açık? İşte, havale ve EFT saatleri…

Arefe günü bankalar açık mı, saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor? Ramazan Bayramı ve 20 Nisan 2023 Arefe günü bankaların çalışma saatleri

Arife günü bankalar açık mı gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı 21-22-23 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Bu tarihler arasında ve bayram arefesinde para çekmek veya para göndermek isteyenler araştırmalara başladı. Arefe günü bankalar açık mı 2023 sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Resmi tatil olarak değerlendirilecek bayram tarihleri öncesinde çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 20 Nisan Perşembe Arefe günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü? İşte, detaylar…

Arefe günü bankalar açık mı, saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor? Ramazan Bayramı ve 20 Nisan 2023 Arefe günü bankaların çalışma saatleri

20 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı öncesinde Arife Günü idrak edilecek. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Peki, bankalar saat kaça kadar açık?

İşte bankaların çalışma saatleri…

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Arefe günü bankalar açık mı, saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor? Ramazan Bayramı ve 20 Nisan 2023 Arefe günü bankaların çalışma saatleri

20 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

Bankalar, 20 Nisan 2023 Perşembe günü, öğlene kadar çalışacak.

Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.

Arefe günü bankalar açık mı, saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor? Ramazan Bayramı ve 20 Nisan 2023 Arefe günü bankaların çalışma saatleri

EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

20 Nisan öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde hesaba geçecek.

Arefe günü bankalar açık mı, saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor? Ramazan Bayramı ve 20 Nisan 2023 Arefe günü bankaların çalışma saatleri

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle bankalar hizmet veremeyecek.

Bu noktada bireysel ve kurumsal bankacılıkta acil işlemleri olanlar mobil bankacılığa ve müşteri hizmetlerinde başvurabilir.

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