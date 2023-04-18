Haberler Yaşam Arefe günü bankalar açık mı, saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor? Ramazan Bayramı ve 20 Nisan 2023 Arefe günü bankaların çalışma saatleri

Giriş Tarihi: 18.04.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 10:32

Arefe günü bankalar açık mı, saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor? Ramazan Bayramı ve 20 Nisan 2023 Arefe günü bankaların çalışma saatleri

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayram öncesi olarak adlandırılan Arife günü bankaların çalışma saatleri araştırılıyor. Arefe günü bankalar açık mı 2023 yılı için gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil olarak değerlendirilen bayram günlerinde kargo, eczane, banka, noter gibi alanlarda çalışma durumu araştırılıyor. 20 Nisan Perşembe Arefe günü bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü, şubeler açık olacak mı soruları yanıt arıyor. Peki, bayramda ve Arefe günü bankalar açık mı, saat kaça kadar açık? İşte, havale ve EFT saatleri…