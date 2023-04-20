Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Arefe günü bugün bankalar açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı Arefe günü bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 20.04.2023 06:54 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 06:54

Arefe günü bugün bankalar açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı Arefe günü bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

Ramazan Bayramı arifesi 20 Nisan Perşembe bugün idrak ediliyor. Bankaların bayram çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Para çekmek veya göndermek isteyenler havale ve EFT saatleri konusunda araştırmalara başladı. Kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler açıklamaları takip ediyor. Bugün bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor soruları yanıt arıyor. Özel ve kamu bankaları için araştırmalar tek tek arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 2023 Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı, yarım gün mü? İşte, merak edilenler…

Arefe günü bugün bankalar açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı Arefe günü bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

Arefe günü bankalar kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık soruları gündemdeki yerini aldı. Bayram öncesi işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler gişe işlemleri için kurumlara başvurmaya başladı. Özellikle havale ve EFT saatleri arama geçmişlerindeki yerini aldı. 20 Nisan bugün bankalar açık mı sorusu yanıt arıyor. 2023 Ramazan Bayramı banka çalışma saatleri araştırmaları hız kazandı. Peki, arefe günü bankalar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu, yarım gün mü? İşte, detaylar…

Arefe günü bugün bankalar açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı Arefe günü bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

20 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı öncesinde Arife Günü idrak ediliyor. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Peki, bugün bankalar saat kaça kadar açık?

İşte bankaların çalışma saatleri…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arefe günü bugün bankalar açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı Arefe günü bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

AREFE GÜNÜ BUGÜN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bankalar, 20 Nisan 2023 Perşembe günü, öğlene kadar çalışacak.

Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.

Arefe günü bugün bankalar açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı Arefe günü bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

20 Nisan öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde hesaba geçecek.

Arefe günü bugün bankalar açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı Arefe günü bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

BANKALAR BAYRAMDA AÇIK MI?

Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle bankalar hizmet veremeyecek.

Bu noktada bireysel ve kurumsal bankacılıkta acil işlemleri olanlar mobil bankacılığa ve müşteri hizmetlerinde başvurabilir.

SON DAKİKA