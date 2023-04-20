Haberler Yaşam Arefe günü bugün bankalar açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı Arefe günü bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 20.04.2023 06:54 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 06:54

Arefe günü bugün bankalar açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı Arefe günü bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

Ramazan Bayramı arifesi 20 Nisan Perşembe bugün idrak ediliyor. Bankaların bayram çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Para çekmek veya göndermek isteyenler havale ve EFT saatleri konusunda araştırmalara başladı. Kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler açıklamaları takip ediyor. Bugün bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor soruları yanıt arıyor. Özel ve kamu bankaları için araştırmalar tek tek arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 2023 Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı, yarım gün mü? İşte, merak edilenler…