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Giriş Tarihi: 19.04.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 11:09

Arefe günü ibadetleri neler, ne yapılır? Diyanet Ramazan Bayramı Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek zikirler

Ramazan Bayramı öncesini ifade eden bayram arifesi 20 Nisan 2023 Perşembe günü idrak edilecek. İslam alemi ibadet planlarını çıkarmaya başladı. Arefe Günü ibadetleri neler, ne yapılır soruları yanıt arıyor. Son oruçlarını tutacak Müslümanlar, bayrama bağlanan günü namaz ve dua ile geçirecek. 1000 ihlas fazileti ile birlikte Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler, çekilecek zikirler araştırılmaya başladı. İşte, Diyanet Arefe günü ibadetleri

Arefe günü ibadetleri neler, ne yapılır? Diyanet Ramazan Bayramı Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek zikirler

Arefe Günü ne yapılır sorusu gündemdeki yerini aldı. 2023 Ramazan Bayramı arifesi için sayılı saatler kala araştırmalar başladı. Bu özel günde neler yapılacağı araştırılıyor. İslam alemi aralanacak dua kapısında ellerini semaya açacak. Arefe Günü ibadetleri Diyanet ile sorgulanıyor. Bayram öncesindeki ibadet listesi hazırlanıyor. Müslümanlar, kıblede bayramı karşılamaya hazırlanıyor. Peki, Arefe günü yapılacak ibadetler neler, okunacak dualar, çekilecek zikirler neler? İşte, detaylar…

Arefe günü ibadetleri neler, ne yapılır? Diyanet Ramazan Bayramı Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek zikirler

AREFE GÜNÜNDE NELER YAPILIR?

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.

Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

ihlas Suresi okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur "İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir."

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

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Arefe günü ibadetleri neler, ne yapılır? Diyanet Ramazan Bayramı Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek zikirler

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.

Duâ şudur:

* "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır," buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

* "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

Buhâri'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

* "Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."

"Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.

Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

Arefe günü ibadetleri neler, ne yapılır? Diyanet Ramazan Bayramı Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek zikirler

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

"Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz.

Arefe günü ibadetleri neler, ne yapılır? Diyanet Ramazan Bayramı Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek zikirler

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır:

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

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