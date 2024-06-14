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Haberler Yaşam Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur? Diyanet ile Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 15:15

Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur? Diyanet ile Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!

Kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı geldi çattı. İslam alemi, 16 Haziran Pazar günü bayrama kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayacak. Kurban Bayramı arifesi ise 15 Haziran Cumartesi günü idrak edilecek. Bu noktada Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar, çekilecek zikirler ve teşbihler ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; Diyanet ile Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte, bayramı muştulayan Arefe günü duası, namazı ve bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetler…

Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur? Diyanet ile Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için sayılı saatler kaldı. İslam aleminin heyecan ve özlemle beklediği Kurban Bayramı'nın müjdecisi Arefe günü 15 Haziran'da idrak edilecek. Zilhicce ayının dokuzuncu gününe tekabül eden bu faziletli günü ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar "Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir, hangi zikirler ve tesbihler çekilir?" sorularını gündeme taşıdı. Hz. Muhammed (s.av.) "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır" buyurmuştur. Peki, Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte, Arefe günü duası, çekilecek zikirler ve tesbihler ile bu gecede yapılacak ibadetlerin tümü haberimizde…

Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur? Diyanet ile Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!

AREFE GÜNÜNDE NELER YAPILIR?

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.

Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

ihlas Suresi okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur "İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir."

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki: ''Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.''

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Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur? Diyanet ile Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır. Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu: 'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran' Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur. Arefe günü İhlas Suresi'nin okunması gerektiği belirtiliyor.

Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.

Duâ şudur:

"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır," buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur? Diyanet ile Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!

PEYGAMBER EFENDİMİZİN AREFE GÜNÜ OKUDUĞU DUA

Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu:

Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran. Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî

Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur? Diyanet ile Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!

Buhâri'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

"Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."

"Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.

Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

"Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz.

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