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Haberler Yaşam Arefe günü mesajları resimli 2023: En güzel, dualı, kısa-uzun ve resimli Ramazan Bayramı arefe günü mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 19.04.2023 19:49 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 19:49

Arefe günü mesajları resimli 2023: En güzel, dualı, kısa-uzun ve resimli Ramazan Bayramı arefe günü mesajları ve sözleri

Arefe günü mesajları resimli ve hadisli seçenekleri gündemdeki yerini aldı. İslam alemi için önemi büyük olan bu mübarek günde yapılan ibadet ve hayırların misli ile karşılık bulacağına inanılır. Bayramı muştulayan arefe gününde son kez oruç tutacak olan Müslümanlar, yine son kez iftar sofrasında buluşacak. Sevdiklerinin bu özel gününü kutlamak ve hayır duasını almak isteyenler ise en güzel Arefe mesajları ve sözleri paylaşımlarına başladı. Bu günün önemini vurgulayan Arefe günü sözleri 2023 yılına özel sizler için derlendi. İşte en güzel, dualı, kısa-uzun ve resimli Ramazan Bayramı Arefe günü mesajları 2023 ve dini sözleri...

Arefe günü mesajları resimli 2023: En güzel, dualı, kısa-uzun ve resimli Ramazan Bayramı arefe günü mesajları ve sözleri

Arefe günü mesajları resimli galerisi yayına verildi. Ramazan ayını çeşitli ibadetlerle geçiren İslam alemi, bayram öncesi son orucunu tutacak. Son kez iftar sofralarında bir araya gelen Müslümanlar, günün ağarmasıyla birlikte Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. Önemi hadisler ile ifade edilen Arefe günü mesajları ve sözleri bu özel günü eş, dost, akraba ve sevdikleri ile kutlamak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, sizler için özel olarak derlediğimiz birbirinden güzel, anlamlı, dualı, kısa ve uzun, resimli Arefe günü mesajları ve sözleri 2023 galerisi...

Arefe günü mesajları resimli 2023: En güzel, dualı, kısa-uzun ve resimli Ramazan Bayramı arefe günü mesajları ve sözleri

AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

İslam alemi, Arefe Günü mesajları ve sözleri seçeneklerini sosyal medya platformları üzerinden paylaşmaya başladı. Müslümanlar tarafından coşku ve heyecan eşliğinde kutlanacak olan Arefe Günü, mesajlar ve sözlerle değer kazanacak. İşte birbirinden güzel ve yeni resimli 2023 Arefe günü mesajları ve sözleri…

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Arefe günü mesajları resimli 2023: En güzel, dualı, kısa-uzun ve resimli Ramazan Bayramı arefe günü mesajları ve sözleri

AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023 YAYINDA!

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

Arefe günü mesajları resimli 2023: En güzel, dualı, kısa-uzun ve resimli Ramazan Bayramı arefe günü mesajları ve sözleri

Cuma da Arefe de bizim için birer bayramdır.

Sevdiklerimiz hep yanımızda olsun, yüzümüz ve gülümüz hiç solmasın. Yüreğimize damla damla umut, günlerimize bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe günümüz mübarek olsun.

Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Arefe günü mesajları resimli 2023: En güzel, dualı, kısa-uzun ve resimli Ramazan Bayramı arefe günü mesajları ve sözleri

EN GÜZEL AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2023

Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:"Allah'ın cehennemden en fazla kulunu âzâd ettiği gün Arefe günüdür."(Müslim, Hac, 436)

"Her kim Allah (Celle Celâluhû) rızâsı niyetiyle Arefe gününde sadaka verirse, Allah Te'âlâ o kişiden bunu kabul eder ve bu, sene boyunca veremediği bütün sadakaların sevabına yetişmiş olur." (Hakimü't-Tirmizî, Esrâru'l-Hac.)

Allah'tan Arefe günü orucunun öncesindeki ve sonrasındaki sene(nin günahlarına) keffaret olmasını umarım." (Muslim)

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