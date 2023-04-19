Arefe günü mesajları resimli 2023: En güzel, dualı, kısa-uzun ve resimli Ramazan Bayramı arefe günü mesajları ve sözleri

Arefe günü mesajları resimli ve hadisli seçenekleri gündemdeki yerini aldı. İslam alemi için önemi büyük olan bu mübarek günde yapılan ibadet ve hayırların misli ile karşılık bulacağına inanılır. Bayramı muştulayan arefe gününde son kez oruç tutacak olan Müslümanlar, yine son kez iftar sofrasında buluşacak. Sevdiklerinin bu özel gününü kutlamak ve hayır duasını almak isteyenler ise en güzel Arefe mesajları ve sözleri paylaşımlarına başladı. Bu günün önemini vurgulayan Arefe günü sözleri 2023 yılına özel sizler için derlendi. İşte en güzel, dualı, kısa-uzun ve resimli Ramazan Bayramı Arefe günü mesajları 2023 ve dini sözleri...