Haberler Yaşam RAMAZAN BAYRAMI Arefe günü noterler açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Arefe günü yarın noterler kaça kadar açık, çalışıyor mu?

Giriş Tarihi: 19.04.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 10:37

Araç, iş yeri, konut alış satış işlemleri, tasdikleme işlemleri yapmak isteyenler Arefe günü noterler açık mı kapalı mı, yarım gün mü sorularına yanıt arıyor. Ramazan bayramı noter çalışma saatleri araştırılmaya başladı. 20 Nisan Perşembe günü idrak edilecek bayram arifesi kurumlarda çalışmayı etkileyecek mi sorgulanıyor. Arefe günü yarın noterler kaça kadar açık, çalışıyor mu soruları yanıt arıyor. Bayram resmi tatil olarak değerlendirilirken öncesi için araştırmalar hız kazandı. Peki, Arefe günü bankalar açık mı 2023? İşte, detaylar…