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Haberler Yaşam RAMAZAN BAYRAMI Arefe günü noterler açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Arefe günü yarın noterler kaça kadar açık, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 19.04.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 10:37

RAMAZAN BAYRAMI Arefe günü noterler açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Arefe günü yarın noterler kaça kadar açık, çalışıyor mu?

Araç, iş yeri, konut alış satış işlemleri, tasdikleme işlemleri yapmak isteyenler Arefe günü noterler açık mı kapalı mı, yarım gün mü sorularına yanıt arıyor. Ramazan bayramı noter çalışma saatleri araştırılmaya başladı. 20 Nisan Perşembe günü idrak edilecek bayram arifesi kurumlarda çalışmayı etkileyecek mi sorgulanıyor. Arefe günü yarın noterler kaça kadar açık, çalışıyor mu soruları yanıt arıyor. Bayram resmi tatil olarak değerlendirilirken öncesi için araştırmalar hız kazandı. Peki, Arefe günü bankalar açık mı 2023? İşte, detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI Arefe günü noterler açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Arefe günü yarın noterler kaça kadar açık, çalışıyor mu?

Arefe günü noterler saat kaça kadar açık, yarım gün mü soruları gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı öncesinde araştırmalar hız kazandı. Noterde işlemi olan vatandaşlar çalışma saatleri hakkında sorgulamalara başladı. 20 Nisan 2023 Perşembe yarın noter açık mı sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Belge işlemleri için araştırılan çalışma takvimi geçtiğimiz bayramlara göre araştırılıyor. Peki, Arefe günü noterler açık mı, çalışıyor mu? İşte, cevaplar…

RAMAZAN BAYRAMI Arefe günü noterler açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Arefe günü yarın noterler kaça kadar açık, çalışıyor mu?

20 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı öncesinde Arife Günü idrak edilecek. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Peki, yarın noterler saat kaça kadar açık?

İşte noter çalışma saatleri…

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RAMAZAN BAYRAMI Arefe günü noterler açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Arefe günü yarın noterler kaça kadar açık, çalışıyor mu?

YARIN NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI?

Noterler, 20 Nisan 2023 Perşembe günü, öğlene kadar çalışacak.

Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle noterlerin çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.

RAMAZAN BAYRAMI Arefe günü noterler açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Arefe günü yarın noterler kaça kadar açık, çalışıyor mu?

NOTER BAYRAMDA AÇIK MI?

Ramazan bayramı günleri; 21-22-23 Nisan tarihleri resmi tatil olduğundan resmi kurum ve kuruşlar hizmet vermeyecek.

RAMAZAN BAYRAMI Arefe günü noterler açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Arefe günü yarın noterler kaça kadar açık, çalışıyor mu?
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