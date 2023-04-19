Diyanet’e göre Arefe günü oruç tutulur mu, farz mı? Ramazan ayı Arefe günü oruç tutmanın sevabı ve fazileti nedir?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine girilirken arefe günü oruç tutulup tutulmayacağı merak konusu oldu. Bu kıymetli gün, Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce idrak edilecek ve İslam'ın beş şartından olan oruç ibadeti de sona erecek. Bu noktada bir ay boyunca oruç ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar "Arefe günü oruç tutulur mu, farz mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bu mübarek günün faziletini "Daha faziletli bir gün yoktur." hadisiyle müjdelemiştir. Peki, Arefe günü oruç tutmanın sevabı ve fazileti nedir? İşte tüm detaylar…