AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet Arefe Günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?

İslam dininin iki bayramından biri olan Ramazan Bayramı için kısa süre kaldı. On bir ayın sultanını oruç başta olmak üzere çeşitli ibadetlerle geçiren Müslümanlar, 21 Nisan Cuma günü bayrama kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayacak. Bayramdan bir gün öncesini temsil eden Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar bu noktada merak konusu haline geldi. Peki; Diyanet Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte, bayramı muştulayan Arefe günü duası ve bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetlerin tümü…