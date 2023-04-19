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Giriş Tarihi: 19.04.2023 23:27 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 23:27

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet Arefe Günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?

İslam dininin iki bayramından biri olan Ramazan Bayramı için kısa süre kaldı. On bir ayın sultanını oruç başta olmak üzere çeşitli ibadetlerle geçiren Müslümanlar, 21 Nisan Cuma günü bayrama kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayacak. Bayramdan bir gün öncesini temsil eden Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar bu noktada merak konusu haline geldi. Peki; Diyanet Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte, bayramı muştulayan Arefe günü duası ve bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetlerin tümü…

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet Arefe Günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. İslam aleminin heyecan ve özlemle beklediği Ramazan Bayramı'nın müjdecisi Arefe günü 20 Nisan'da idrak edilecek. Bu kıymetli günü ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar "Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Peki, Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte, Arefe günü duası ve bu gecede yapılacak ibadetler.

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet Arefe Günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?

AREFE GÜNÜNDE NELER YAPILIR?

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.

Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

ihlas Suresi okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur "İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir."

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

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AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet Arefe Günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.

Duâ şudur:

"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır," buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet Arefe Günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?

Buhâri'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

"Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."

"Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.

Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet Arefe Günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

"Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz.

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