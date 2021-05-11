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Haberler Yaşam Arefe Günü yarın bankalar açık mı, saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor ve kapanıyor? Arefe Günü bankalar açık mı çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 15:18 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 17:27

Arefe Günü , saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor ve kapanıyor? çalışıyor mu?

12 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek olan Arefe Günü'ne sayılı saatler kala bankacılık işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar " kapalı mı? Arefe Günü , kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına yanıt aramaya başladılar. Bu kapsamda; aramaları hız kazanırken bilindiği üzere EFT, havale ve ödeme gibi işlemlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirmek isteyenler şimdiden işlemlerini tamamlamak istiyor. Bu bağlamda; Arefe Günü bankalar açık mı kapalı mı? Arefe Günü yarın bankalar saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte yanıtı!

Arefe Günü bankalar açık mı kapalı mı? Arefe Günü yarın bankalar saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Ramazan ayının sonuna gelinmesi ile birlikte Arefe Günü ve sonrasında Ramazan Bayramı idrak edilecek. Arefe Günü ve bayramda en merak edilen konulardan bir tanesi bankalar açık mı, bankalar kaça kadar açık, bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor gibi soruların yanıtları oluyor. Bu kapsamda; " kapalı mı? Arefe Günü , kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar, bankacılık işlemlerini sorunsuz halletmek için konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. İşte bankaların açılış kapanış saatleri 2021!

Arefe Günü bankalar açık mı kapalı mı? Arefe Günü yarın bankalar saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor ve kapanıyor?

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

12 Mayıs 2021 Çarşamba (arefe) günü bankalar açık olacak ancak belirli bir saate kadar hizmet verecek. Arife gününde bankalar sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde açık olacak.

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Arefe Günü bankalar açık mı kapalı mı? Arefe Günü yarın bankalar saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.

Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir.

Arefe Günü bankalar açık mı kapalı mı? Arefe Günü yarın bankalar saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir. Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen banka müşterilerinin; işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Arefe Günü bankalar açık mı kapalı mı? Arefe Günü yarın bankalar saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor ve kapanıyor?

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? (2021)

12 Mayıs 2021 Çarşamba (arefe) günü bankalar açık olacak.

AREFE GÜNÜ BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK? (2021)

Arife gününde bankalar sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde açık olacak.

AREFE GÜNÜ BANKALAR 2021 AÇIK MI?

Arefe 12 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak. Dolayısıyla EFT gibi bankacılık işlemleri bulunan özel ve tüzel kişilerin bu işlemlerini 12 Temmuz Çarşamba günü 12:00'dan önce tamamlaması gerekiyor.

12 Mayıs öğleden sonra yapılan online işlemler ise 18 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

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