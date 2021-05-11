12 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek olan Arefe Günü'ne sayılı saatler kala bankacılık işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar "Arefe Günü bankalar açık mı kapalı mı? Arefe Günü yarın bankalar saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına yanıt aramaya başladılar. Bu kapsamda; banka çalışma saatleri aramaları hız kazanırken bilindiği üzere EFT, havale ve ödeme gibi işlemlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirmek isteyenler şimdiden işlemlerini tamamlamak istiyor. Bu bağlamda; Arefe Günü bankalar açık mı kapalı mı? Arefe Günü yarın bankalar saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte yanıtı!