Arka Sokaklar 677. Bölüm fragmanı || Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Her hafta Cuma akşamı heyecan ve macera dolu bölümleri ile ekranlara gelen dizide, son bölüm gündeme geldi. Peki, Arka Sokalar yeni bölüm fragmanı ile gelecek bölümde neler olacak? İşte, detaylar…