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Haberler Yaşam Arka Sokaklar bu hafta var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 23 Aralık Kanal D yayın akışı
Giriş Tarihi: 23.12.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 15:40

Arka Sokaklar bu hafta var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 23 Aralık Kanal D yayın akışı

Bir süredir yayında yer almayan Arka Sokaklar yeni bölüm bu hafta da sorgulanmaya başladı. Her hafta Cuma günü Kanal D ekranlarında yer alan yapım oldukça uzun soluklu bir dizi olma özelliği taşıyor. Dizinin takipçileri Arka Sokaklar bugün var mı yok mu, neden yok sorularına yanıt arıyor. Dizinin çekimlerine ara verildiği açıklanırken verilen aranın ardından yapımın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta mı? İşte, 23 Aralık Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar bu hafta var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 23 Aralık Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar bugün var mı yok mu soruları gündemdeki yerini aldı. Her hafta Cuma günü ekranlara gelen yapım 45 günlük ara verdiğini izleyenlerine duyurmuştu. Bu hafta da Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili sorular Kanal D yayın akışı ile cevaplanıyor. Peki, 23 Aralık Arka Sokaklar bu hafta var mı, neden yok? İşte, tüm detaylar…

Arka Sokaklar bu hafta var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 23 Aralık Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Arka Sokaklar bu hafta da ekranda olmayacak. Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi için araştırmalar yoğunluk kazandı.

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Arka Sokaklar bu hafta var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 23 Aralık Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin oyuncularından İlker İnanoğlu bir açıklama yaptı. İnanoğlu; "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi.

Arka Sokaklar bu hafta var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 23 Aralık Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Arka Sokaklar dizisinin yapım ekibinden yapılan açıklamaya göre dizinin çekimlerine 45 günlük ara verildiği açıklanmıştı.

Bu nedenle uzun süredir ekranlarda olan yapım bu akşam da izleyici karşısında olmayacak.

Arka Sokaklar bu hafta var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 23 Aralık Kanal D yayın akışı
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