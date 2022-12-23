Arka Sokaklar bu hafta var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 23 Aralık Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar bugün var mı yok mu soruları gündemdeki yerini aldı. Her hafta Cuma günü ekranlara gelen yapım 45 günlük ara verdiğini izleyenlerine duyurmuştu. Bu hafta da Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili sorular Kanal D yayın akışı ile cevaplanıyor. Peki, 23 Aralık Arka Sokaklar bu hafta var mı, neden yok? İşte, tüm detaylar…