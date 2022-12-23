Arka Sokaklar bu hafta var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 23 Aralık Kanal D yayın akışı

Bir süredir yayında yer almayan Arka Sokaklar yeni bölüm bu hafta da sorgulanmaya başladı. Her hafta Cuma günü Kanal D ekranlarında yer alan yapım oldukça uzun soluklu bir dizi olma özelliği taşıyor. Dizinin takipçileri Arka Sokaklar bugün var mı yok mu, neden yok sorularına yanıt arıyor. Dizinin çekimlerine ara verildiği açıklanırken verilen aranın ardından yapımın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta mı? İşte, 23 Aralık Kanal D yayın akışı…