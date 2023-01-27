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Haberler Yaşam Arka Sokaklar bugün var mı yok mu? Arka Sokaklar final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı 27 Ocak 2023
Giriş Tarihi: 27.01.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 14:02

Arka Sokaklar bugün var mı yok mu? Arka Sokaklar final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı 27 Ocak 2023

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, dizi final mi yaptı sorusu yanıt arıyor. Özellikle Rıza Komiser karakterini canlandıran Zafer Ergin'in diziyi bıraktığına dair iddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte Arka Sokaklar final mi yapıyor sorusu yöneltilmekte. En son 18 Kasım Cuma akşamı 638. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Türkiye'nin en uzun soluklu dizisinin yeni bölümleri, hayranları tarafından merakla bekleniyor. Peki, Arka Sokaklar bugün var mı yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar

Arka Sokaklar bugün var mı yok mu? Arka Sokaklar final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı 27 Ocak 2023

Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı sorusu dizinin uzun süredir izleyicileri tarafından yanıt arıyor. 18 Kasım'dan beri ekranlara gelmeyen yapım, uzun süredir Cuma günlerinin vazgeçilmesi olmuş durumdaydı. Peki, Arka Sokaklar final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar bugün var mı yok mu? Arka Sokaklar final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı 27 Ocak 2023

ARKA SOKAKLAR BU HAFTA VAR MI YOK MU?

27 Ocak 2023 Cuma tarihli Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Arka Sokaklar dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Bugünkü Kanal D yayın akışına göre, Arka Sokaklar dizisi bu akşam da ekrana gelmeyecek.

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Arka Sokaklar bugün var mı yok mu? Arka Sokaklar final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı 27 Ocak 2023

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verilmişti.

Arka Sokaklar yapım şirketi Erler Film, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Arka Sokaklar bugün var mı yok mu? Arka Sokaklar final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı 27 Ocak 2023

"Kanal D'de 638 bölümdür (17 yıldır) aralıksız yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir. En kısa zamanda ekranlara geri dönecektir."

Arka Sokaklar bugün var mı yok mu? Arka Sokaklar final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı 27 Ocak 2023

Bu nedenle uzun süredir ekranlarda olan yapım bu akşam da izleyici karşısında olmayacak.

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