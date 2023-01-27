Haberler Yaşam Arka Sokaklar bugün var mı yok mu? Arka Sokaklar final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı 27 Ocak 2023

Giriş Tarihi: 27.01.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 14:02

Arka Sokaklar bugün var mı yok mu? Arka Sokaklar final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı 27 Ocak 2023

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, dizi final mi yaptı sorusu yanıt arıyor. Özellikle Rıza Komiser karakterini canlandıran Zafer Ergin'in diziyi bıraktığına dair iddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte Arka Sokaklar final mi yapıyor sorusu yöneltilmekte. En son 18 Kasım Cuma akşamı 638. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Türkiye'nin en uzun soluklu dizisinin yeni bölümleri, hayranları tarafından merakla bekleniyor. Peki, Arka Sokaklar bugün var mı yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar