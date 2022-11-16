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Haberler Yaşam Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitiyor mu, neden? Kanal D dizisi Arka Sokaklar’dan üzen haber! Çekimlere ara verildi
Giriş Tarihi: 16.11.2022 17:33 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 17:34

Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitiyor mu, neden? Kanal D dizisi Arka Sokaklar’dan üzen haber! Çekimlere ara verildi

Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitiyor mu soruları izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, ekran macerasına 17. sezonuyla devam ediyor. Hatırlanacağı üzere dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, sezon başında projeden ayrıldığını duyurmuştu. Çoruh'un bu kararı, izleyicileri üzerken diziden bir kötü haber daha geldi. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan dizinin çekimlerine 45 gün ara verildiği öğrenildi. Peki, Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitiyor mu, neden? Kanal D dizisi Arka Sokaklar ne zaman final yapacak? İşte son durum…

Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitiyor mu, neden? Kanal D dizisi Arka Sokaklar’dan üzen haber! Çekimlere ara verildi

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 17 sezondur izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği Arka Sokaklar dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Mesut Komiser rolünü canlandıran Şevket Çoruh'un yapımdan ayrılmasıyla çok konuşulan dizinin çekimlerine 45 gün ara verildi Bu gelişme sonrası dizinin sıkı takipçileri, ''Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitiyor mu, neden?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı, son durum nedir? İşte Kanal D dizisi Arka Sokaklar ile ilgili son durum ve gelişmeler.

Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitiyor mu, neden? Kanal D dizisi Arka Sokaklar’dan üzen haber! Çekimlere ara verildi

ARKA SOKAKLAR ÇEKİMLERİNE 45 GÜN ARA VERİLDİ!

Kanal D'nin her cuma günü izleyicisiyle buluşturduğu uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, ekran macerasına 17. sezonu ile devam ediyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği polisiye türündeki dizi, yeni sezonuyla da izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

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Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitiyor mu, neden? Kanal D dizisi Arka Sokaklar’dan üzen haber! Çekimlere ara verildi

Hatırlanacağı üzere dizide 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh, sezon başında projeden ayrılma kararı almıştı.

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan dizi ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Zafer Ergin, Oya Okar, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verildi.

Bu gelişme sonrası dizinin ilerleyen bölümleri için nasıl bir yol izleneceği ise merak konusu oldu.

Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitiyor mu, neden? Kanal D dizisi Arka Sokaklar’dan üzen haber! Çekimlere ara verildi

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Yapımını Erler Film'in üstlendiği dizinin final yapıp yapmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitiyor mu, neden? Kanal D dizisi Arka Sokaklar’dan üzen haber! Çekimlere ara verildi
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