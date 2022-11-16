Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitiyor mu, neden? Kanal D dizisi Arka Sokaklar’dan üzen haber! Çekimlere ara verildi

Hatırlanacağı üzere dizide 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh, sezon başında projeden ayrılma kararı almıştı.

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan dizi ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Zafer Ergin, Oya Okar, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verildi.

Bu gelişme sonrası dizinin ilerleyen bölümleri için nasıl bir yol izleneceği ise merak konusu oldu.