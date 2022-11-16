Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitiyor mu, neden? Kanal D dizisi Arka Sokaklar’dan üzen haber! Çekimlere ara verildi

Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitiyor mu soruları izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, ekran macerasına 17. sezonuyla devam ediyor. Hatırlanacağı üzere dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, sezon başında projeden ayrıldığını duyurmuştu. Çoruh'un bu kararı, izleyicileri üzerken diziden bir kötü haber daha geldi. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan dizinin çekimlerine 45 gün ara verildiği öğrenildi. Peki, Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitiyor mu, neden? Kanal D dizisi Arka Sokaklar ne zaman final yapacak? İşte son durum…