Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dizide Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'in yapıma veda ettiği yönünde çıkan haberler sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu iddiaların ardından dizinin sıkı takipçileri "Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin diziden çıkıyor mu, neden?" sorularına yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı üzere polisiye dizinin çekimlerine 45 günlük ara verilmiş ancak bu sürenin uzatılmasına karar verilmişti. İşte konu ile ilgili son gelişmeler…