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Haberler Yaşam Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin diziden çıkıyor mu, neden?
Giriş Tarihi: 25.01.2023 22:53 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 22:57

Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin diziden çıkıyor mu, neden?

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dizide Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'in yapıma veda ettiği yönünde çıkan haberler sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu iddiaların ardından dizinin sıkı takipçileri "Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin diziden çıkıyor mu, neden?" sorularına yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı üzere polisiye dizinin çekimlerine 45 günlük ara verilmiş ancak bu sürenin uzatılmasına karar verilmişti. İşte konu ile ilgili son gelişmeler…

Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin diziden çıkıyor mu, neden?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar dizisi ile ilgili yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Kanal D'nin her cuma akşamı izleyicisiyle buluşturduğu polisiye türündeki diziden izleyicileri şaşkına çeviren bir haber geldi. 17 sezon boyunca Rıza Baba karakterine hayat veren ve bu rolle özdeşleşen Zafer Ergin'in dizinin yeni bölümlerinde yer almayacağı belirtildi. Bunun üzerine dizinin sıkı takipçileri, ''Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrıldı mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan çıktı mı, neden ayrıldı? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin diziden çıkıyor mu, neden?

ARKA SOKAKLAR 45 GÜN ARA VERMİŞTİ!

Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verilmiş ancak bu ara daha sonra uzatılmıştı.

Bu nedenle yapım şirketi Erler Film, ekipten iş bulanların ayrılabileceğini belirterek dizi tekrar çekilirse yeni oyuncularla yola devam edileceğini açıklamıştı.

Son gelen haberlere göre dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin projeye veda etti.

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Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin diziden çıkıyor mu, neden?

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA DİZİDEN AYRILDI MI?

17 sezondur ekran macerasını sürdüren Kanal D'nin polisiye türündeki dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Baba dönemi kapandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin başrol oyuncularından olan ve Rıza Baba karakteriyle özdeşleşen Zafer Ergin, ara verilen diziden ayrıldı.

Ergin'in yeni gelecek projeleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

Ancak konu ile ilgili ne kanaldan ne de oyuncunun kendisinden resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin diziden çıkıyor mu, neden?

ZAFER ERGİN KİMDİR?

30 Ağustos 1942 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Zafer Ergin, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır.

1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonunda yayımlanan pek çok yabancı dizi ve sinema filmindeki ünlü aktörlerin Türkçe seslendirmesini gerçekleştirmiştir.

Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin diziden çıkıyor mu, neden?

2003-2005 yılları arasında yayımlanan Kurtlar Vadisi dizisindeki Mehmet Karahanlı rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılında Kanal D'de yayına başlayan ve hâlâ yayımlanmaya devam eden Arka Sokaklar adlı dizide önce başkomiser, 3. sezondan 9. sezona kadar emniyet amiri, 9. sezondan itibaren ise emniyet müdürü Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır.

Ergin, 10 Mayıs 2014'te Kim Milyoner Olmak İster? isimli yarışma programının sunucusu olan Kenan Işık'ın rahatsızlığı nedeniyle konuk sunucu olarak bir bölümlüğüne yarışmayı sunmuştur.

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