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Haberler Yaşam Arka Sokaklar yeni sezon öncesi büyük kan kaybetti! 16 yıldır kadroda olan Şevket Çoruh ekibe veda etti: ‘’Hoşça kal Mesut Komiser’’
Giriş Tarihi: 05.09.2022 17:18 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 17:22

Arka Sokaklar yeni sezon öncesi büyük kan kaybetti! 16 yıldır kadroda olan Şevket Çoruh ekibe veda etti: ‘’Hoşça kal Mesut Komiser’’

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar dizisi, 17. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan polisiye türündeki dizinin yeni sezonu merakla beklenirken hayranlarını şoke eden bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon Onur Bay ve Yüsra Geyik gibi uzun yıllardır kadroda olan oyuncuların ardından bir isim daha projeye veda etti. 16 yıldır kadroda olan oyuncunun veda paylaşımı, herkesi duygulandırdı. İşte Arka Sokaklar'a veda eden o isim…

Arka Sokaklar yeni sezon öncesi büyük kan kaybetti! 16 yıldır kadroda olan Şevket Çoruh ekibe veda etti: ‘’Hoşça kal Mesut Komiser’’

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar dizisi, 17. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan polisiye türündeki dizinin yeni sezonu merakla beklenirken hayranlarını şoke eden bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon Onur Bay ve Yüsra Geyik gibi uzun yıllardır kadroda olan oyuncuların ardından bir isim daha projeye veda etti. 16 yıldır kadroda olan oyuncunun veda paylaşımı, herkesi duygulandırdı. İşte Arka Sokaklar'a veda eden o isim…

Arka Sokaklar yeni sezon öncesi büyük kan kaybetti! 16 yıldır kadroda olan Şevket Çoruh ekibe veda etti: ‘’Hoşça kal Mesut Komiser’’

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın oturduğu Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, 17. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

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Arka Sokaklar yeni sezon öncesi büyük kan kaybetti! 16 yıldır kadroda olan Şevket Çoruh ekibe veda etti: ‘’Hoşça kal Mesut Komiser’’

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerin beğenisini topluyor.

Arka Sokaklar yeni sezon öncesi büyük kan kaybetti! 16 yıldır kadroda olan Şevket Çoruh ekibe veda etti: ‘’Hoşça kal Mesut Komiser’’

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı dizi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen adından söz ettiriyor.

Arka Sokaklar yeni sezon öncesi büyük kan kaybetti! 16 yıldır kadroda olan Şevket Çoruh ekibe veda etti: ‘’Hoşça kal Mesut Komiser’’

16 sezon boyunca birbirinden yetenekli oyuncuları kadrosunda ağırlayan dizi, geçtiğimiz sezon birçok başrol oyuncusunu kaybetmişti.

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