Haberler Yaşam Arka Sokaklar yeni sezon öncesi büyük kan kaybetti! 16 yıldır kadroda olan Şevket Çoruh ekibe veda etti: ‘’Hoşça kal Mesut Komiser’’

Giriş Tarihi: 05.09.2022 17:18 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 17:22

Arka Sokaklar yeni sezon öncesi büyük kan kaybetti! 16 yıldır kadroda olan Şevket Çoruh ekibe veda etti: ‘’Hoşça kal Mesut Komiser’’

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar dizisi, 17. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan polisiye türündeki dizinin yeni sezonu merakla beklenirken hayranlarını şoke eden bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon Onur Bay ve Yüsra Geyik gibi uzun yıllardır kadroda olan oyuncuların ardından bir isim daha projeye veda etti. 16 yıldır kadroda olan oyuncunun veda paylaşımı, herkesi duygulandırdı. İşte Arka Sokaklar'a veda eden o isim…