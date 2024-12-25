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Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:35

Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Armada Gıda hangi bankalarda var?

Armada Gıda halka arz talep toplama başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. 2.19 Milyar TL'lik halka arz büyüklüğü ile dikkat çekiyor. ARMGD Bist kodu ile borsada işlem görecek şirket yüzde 20 oranında halka açılacak. Peki; Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte, detaylar...

Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Armada Gıda hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Armada Gıda halka arz tarihleri belli oldu. Toplamda 54 milyon 996 bin lot dağıtıcak olan şirket sermaye artırımı ve eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olacak. ARMGD halka arz Ana Pazar'da işlem görecek. Peki, Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte; detaylar...

Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Armada Gıda hangi bankalarda var?

ARMADA GIDA HALKA ARZ OLUYOR!

Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama tarihleri, lot, bankalar, hisse fiyatı belirlendi.

İşte, Armada Gıda arz hakkında merak edilenler...

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Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Armada Gıda hangi bankalarda var?

ARMADA GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Armada Gıda arz talepleri 25-26-27 Aralık 2024 tarihleri arasında alınacak.

Şirket, yüzde 40-50 Yatırımların fonlanması ve yüzde 45-50 İşletme sermayesi yapmayı planlıyor.

Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Armada Gıda hangi bankalarda var?

ARMADA GIDA TİCARET HİSSE FİYATI NEDİR?

Firmanın hisse fiyatı 40 TL olarak belirlendi.

Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Armada Gıda hangi bankalarda var?

ARMADA GIDA YÖNETİM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Armada Gıda katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.

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