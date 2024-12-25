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Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Armada Gıda hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
09:35
Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Armada Gıda hangi bankalarda var?
Armada Gıda halka arz talep toplama başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. 2.19 Milyar TL'lik halka arz büyüklüğü ile dikkat çekiyor. ARMGD Bist kodu ile borsada işlem görecek şirket yüzde 20 oranında halka açılacak. Peki; Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte, detaylar...