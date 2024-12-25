Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Armada Gıda hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Armada Gıda halka arz tarihleri belli oldu. Toplamda 54 milyon 996 bin lot dağıtıcak olan şirket sermaye artırımı ve eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olacak. ARMGD halka arz Ana Pazar'da işlem görecek. Peki, Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte; detaylar...