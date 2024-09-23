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Giriş Tarihi: 23.09.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 15:01

Artvin’de iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü!

Feci olay Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana geldi. Yayla yolu yapımı için iş makinesini taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı 2 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar…

İHA
Artvin’de iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü!

Feci olay Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana geldi.

Artvin’de iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü!

Dereiçi köyü Bahar yaylasına, yayla yolu yapımı için iş makinesini taşıyan 42 yaşındaki Turan Köklü yönetimindeki kamyon, Nagarev mevkiine geldiği sırada, sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu 120 metrelik uçuruma yuvarlandı.

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Artvin’de iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü!

Olay yerine gelen ekipler taklalar aran araç içinde bulunan, Turan Köklü ve iş makinesi operatörü 32 yaşındaki Hasan Zeki Yıldırım olay yerinde hayatın kaybettiğini tespit etti.

Artvin’de iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü!

Savcının incelemesinin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.

Artvin’de iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü!
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