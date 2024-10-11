Giriş Tarihi: 11.10.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024
08:30
Asansör boşluğuna düşen Zehra Yıldız’dan kahreden haber: 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!
Karaman'da meydana gelen feci olayda evine çıkarken elektrik kesintisi sonucu arızalanan asansör 2.katta durdu. Görevlilerin kapıyı açması sonucu inerken bir anda dengesini kaybederek 8 metreden boşluğa çakılan küçük kız 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Zehra Yıldız kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. İşte haberin detayları…