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Giriş Tarihi: 11.10.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 08:30

Asansör boşluğuna düşen Zehra Yıldız’dan kahreden haber: 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

Karaman'da meydana gelen feci olayda evine çıkarken elektrik kesintisi sonucu arızalanan asansör 2.katta durdu. Görevlilerin kapıyı açması sonucu inerken bir anda dengesini kaybederek 8 metreden boşluğa çakılan küçük kız 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Zehra Yıldız kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. İşte haberin detayları…

İHA
Asansör boşluğuna düşen Zehra Yıldız’dan kahreden haber: 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

Feci olay, 27 Eylül 2024 Cuma günü saat 15.45 sıralarında Karaman'da meydana geldi.

Asansör boşluğuna düşen Zehra Yıldız’dan kahreden haber: 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı kardeşi ile birlikte oturdukları siteye gelen Zehra Yıldız, evlerine çıkmak için asansöre bindi.

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Asansör boşluğuna düşen Zehra Yıldız’dan kahreden haber: 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

Hareket eden asansör yaşanan elektrik kesintisi sonucu 2. katta durdu.

Asansör boşluğuna düşen Zehra Yıldız’dan kahreden haber: 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

Yardım istedikleri site görevlileri tarafından kapısı açılan asansörden inmeye çalışan Zehra Yıldız, bir anda dengesini kaybetmesi üzerine yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

Asansör boşluğuna düşen Zehra Yıldız’dan kahreden haber: 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız burada yapılan ilk tedavisinin ardından hayati tehlike kaydı ile Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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