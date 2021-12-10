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Haberler Yaşam Asgari Ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak? AGİ dahil - hariç Asgari ücret 2022 zammı brüt - net kaç lira olacak, belli oldu mu? İşte merak edilenler
Giriş Tarihi: 10.12.2021 01:55 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 01:55

Asgari Ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak? AGİ dahil - hariç Asgari ücret 2022 zammı brüt - net kaç lira olacak, belli oldu mu? İşte merak edilenler

Asgari ücret 2022 zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bugün 3. kez toplanan TİSK ev sahipliğinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder son dakika açıklamalarında bulundu. Önder tarafından yapılan açıklamada yeni ücretin 4. Toplantı sonrasında belli olacağı duyuruldu. Bu bilgi sonrasında ise detayları öğrenmek isteyenler "Asgari Ücret 2022 ne kadar olacak ve AGİ dahil - hariç Asgari ücret 2022 zammı brüt - net kaç lira olacak, belli oldu mu?" soruları üzerinden yoğun şekilde bilgi edinilmeye çalışılıyor. Merak edilen tüm detaylar.

Asgari Ücret 2022 ne kadar olacak? AGİ dahil - hariç Asgari ücret 2022 zammı brüt - net kaç lira olacak, belli oldu mu?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Asgari ücret 2022 zammı ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Bugün 3. kez toplanan tespit komisyonundaki görüşmelerin ardından Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, ücretin belirlenmesi konusunda 4. Toplantıyı işaret etti. Bu son dakika gelişmelerinin ardından "Asgari Ücret 2022 ne kadar olacak ve AGİ dahil - hariç Asgari ücret 2022 zammı brüt - net kaç lira olacak, belli oldu mu?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

SON DAKİKA - ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLACAK- BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret 2022 zammı AGİ dahil - hariç ve brüt - net bilgilerine ilişkin detaylar ve son dakika açıklamaları şöyle;

Asgari Ücret 2022 ne kadar olacak? AGİ dahil - hariç Asgari ücret 2022 zammı brüt - net kaç lira olacak, belli oldu mu?

TİSK BAŞKANI AKKOL: ASGARİ ÜCRETTE 3'LÜ İMZA ARAYIŞINDAYIZ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yeni asgari ücret rakamı ile ilgili şunları söyledi:

"Bizim için önemli bir süreç. Çok meşaketli bir süreç yönetiliyor. On binlerce satır verileri analiz ediyoruz. Kamu, meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla 3'lü imza arayışındayız. Hızlı bitirmek istiyoruz."

"Devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek birtakım vergi indirimlerinin oyunu çok rahatlatacağını düşünüyorum. Özellikle vergi indirimi ve teşvik konusu burada belirleyici olacaktır."

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Asgari Ücret 2022 ne kadar olacak? AGİ dahil - hariç Asgari ücret 2022 zammı brüt - net kaç lira olacak, belli oldu mu?

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRÜ NURCAN ÖNDER'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder asgari ücret zammı toplantısı sonrası "Parametreleri esas alarak belirli hesaplar yaptık. Bu 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında, eski formüle göre hesapladığımız zaman değişiyor. TİSK bu rakamı ortalama 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. Türk-iş bu rakamı, 3 bin 567 lirayı, 'ben daha farklı besin kaynakları ürünleri tercih ederim, bu da 3 bin 900'ün altına düşmez' diyor." dedi.

Asgari Ücret 2022 ne kadar olacak? AGİ dahil - hariç Asgari ücret 2022 zammı brüt - net kaç lira olacak, belli oldu mu?

TİSK GENEL SEKRETERİ AKANSEL KOÇ: ÜÇ KONUDA MUTABAKATA VARDIK

"Üç konuda mutabakata vardık. TÜRK-İŞ ve TİSK olarak. Birincisi SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. Yani yüzde 14'ün yüzde 9 olarak düzenlenmesi. İkinci mutabakatımız, yine ilk günden itibaren dile getirdiğimiz birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda da mutabakatımız var. 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde ilk yıllarda uygulandığı gibi yüzde 6 olarak uygulanması, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda mutabakatımız var."

Asgari Ücret 2022 ne kadar olacak? AGİ dahil - hariç Asgari ücret 2022 zammı brüt - net kaç lira olacak, belli oldu mu?

İŞÇİ TARAFI AGİ'DE KAYBIN ÖNLENMESİNİ İSTEDİ

SABAH'ın edindiği son dakika bilgisine göre işçi tarafı, 20 milyona yakın çalışanı ilgilendiren AGİ'deki vergi kaybının önlenmesini istedi. Yapılan hesaplamaya göre evli eşi çalışmayan üç çocukluda bu tutar 152 lirayı buluyor.

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2022 asgari ücret zammına çevrildi. Görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri de etkili oluyor. Zam pazarlığı öncesi peş peşe gelen "Asgari ücretliden AGİ vergi yükü kaldırılsın" çağrıları gelirken Türk-İş vergi düzenlemesi yapılmasını, bunun da çalışanların maaşına ilave zam olarak yansımasını istiyor.

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