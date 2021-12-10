Asgari Ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak? AGİ dahil - hariç Asgari ücret 2022 zammı brüt - net kaç lira olacak, belli oldu mu? İşte merak edilenler

Asgari ücret 2022 zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bugün 3. kez toplanan TİSK ev sahipliğinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder son dakika açıklamalarında bulundu. Önder tarafından yapılan açıklamada yeni ücretin 4. Toplantı sonrasında belli olacağı duyuruldu. Bu bilgi sonrasında ise detayları öğrenmek isteyenler "Asgari Ücret 2022 ne kadar olacak ve AGİ dahil - hariç Asgari ücret 2022 zammı brüt - net kaç lira olacak, belli oldu mu?" soruları üzerinden yoğun şekilde bilgi edinilmeye çalışılıyor. Merak edilen tüm detaylar.