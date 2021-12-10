Asgari Ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak? AGİ dahil - hariç Asgari ücret 2022 zammı brüt - net kaç lira olacak, belli oldu mu? İşte merak edilenler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Asgari ücret 2022 zammı ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Bugün 3. kez toplanan tespit komisyonundaki görüşmelerin ardından Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, ücretin belirlenmesi konusunda 4. Toplantıyı işaret etti. Bu son dakika gelişmelerinin ardından "Asgari Ücret 2022 ne kadar olacak ve AGİ dahil - hariç Asgari ücret 2022 zammı brüt - net kaç lira olacak, belli oldu mu?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

SON DAKİKA - ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLACAK- BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret 2022 zammı AGİ dahil - hariç ve brüt - net bilgilerine ilişkin detaylar ve son dakika açıklamaları şöyle;