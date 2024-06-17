ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2024 || Temmuz’da asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak?

Geçtiğimiz yıllarda enflasyon farkı dolayısıyla asgari ücrete bir yılda 2 kez zam yapılmıştı. Bu yıl ise asgari ücrete yeni yılda yapılan yüzde 49 zam oranı sebebiyle ara zam yapılmayacağı gündeme gelmişti. konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son durum açıklaması geldi. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak?