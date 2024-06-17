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ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2024 || Temmuz’da asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
07:55
ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2024 || Temmuz’da asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı gündemde! Asgari ücrete geçtiğimiz Temmuz ayında ara zam uygulanmıştı. Bu noktada ise asgari ücretle çalışan milyonları aşkın vatandaş, bu yıl zam olup olmayacağını yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci zammın gündemde olmadığını söylemişti ancak Emekli ve memur maaşlarının Temmuz ayında artış gösterecek olması sebebiyle gözler asgari ücrete çevrildi. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?