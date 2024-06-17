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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2024 || Temmuz’da asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 07:55

ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2024 || Temmuz’da asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı gündemde! Asgari ücrete geçtiğimiz Temmuz ayında ara zam uygulanmıştı. Bu noktada ise asgari ücretle çalışan milyonları aşkın vatandaş, bu yıl zam olup olmayacağını yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci zammın gündemde olmadığını söylemişti ancak Emekli ve memur maaşlarının Temmuz ayında artış gösterecek olması sebebiyle gözler asgari ücrete çevrildi. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2024 || Temmuz’da asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak?

Geçtiğimiz yıllarda enflasyon farkı dolayısıyla asgari ücrete bir yılda 2 kez zam yapılmıştı. Bu yıl ise asgari ücrete yeni yılda yapılan yüzde 49 zam oranı sebebiyle ara zam yapılmayacağı gündeme gelmişti. konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son durum açıklaması geldi. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2024 || Temmuz’da asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak?

Asgari ücrete Ocak ayında yapılan zam oranı yüzde 49 oldu. 2023'ün ikinci yarısında yapılan ara zamla 11 bin 402 TL olan asgari ücret, 2024 yılında ise yüzde 49,11 zamlanarak 17 bin 2 TL'ye çıkarıldı. Böylece 2023 yılının Ocak ayında yüzde 54 ve Temmuz ayında yüzde 34 zam yağılan asgari ücrete 2024 yılı için yüzde 49 zam yapılmış oldu.

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ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2024 || Temmuz’da asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam olmayacağını, baştan nasıl konuşulduysa öyle olacağını söyledi.

ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2024 || Temmuz’da asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak?

GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak zam ile brüt asgari ücret 20 bin 2 lira olurken, net asgari ücret 17 bin 2 lira oldu.

  • Asgari Ücret Brüt: 20.002 TL
  • Asgari Ücret Net: 17.002 TL
  • Asgari Ücretin İşveren Maliyeti: 23. 502 TL
  • SGK Günlük Borçlanma Tutarı: 213,35 TL
  • GSS Primi (aylık): 599,44 TL
  • GSS Primi (yıllık): 7.200 TL
ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2024 || Temmuz’da asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak?
  • Aylık NET Asgari Ücret: 17.002 TL
  • Saatlik NET Asgari Ücret: 75,56 TL
  • Günlük NET Asgari Ücret: 680,08 TL
  • Haftalık NET Asgari Ücret: 4.250,5 TL
  • Aylık BRÜT Asgari Ücret: 20.002 TL
  • Saatlik BRÜT Asgari Ücret: 88,89 TL
  • Günlük BRÜT Asgari Ücret: 800,08 TL
  • Haftalık BRÜT Asgari Ücret: 5.000,5 TL
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