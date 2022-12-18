Asgari ücret son toplantısı ne zaman yapılacak? 2023 asgari ücret 3. toplantı tarihi belli oldu mu, zam oranı ile yeni rakamlar ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 3. toplantı tarihi milyonların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren zam oranı, yılbaşında tüm çalışanlara uygulanacak olan maaş zammını, emekli aylıklarını ve diğer pek çok ödeme kalemini etkileyecek. Bu sebeple asgari ücret son toplantısı ne zaman yapılacak sorusu son günlerde vatandaşın araştırma konusu halini aldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücret zammı görüşmelerini tamamlamasının ardından güncel rakamlar şekillenecek. Peki, 2023 asgari ücret 3. toplantı tarihi belli oldu mu, 2023 asgari ücret zam oranı ile yeni rakamlar ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücret toplantı tarihleri ile asgari ücret ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı.