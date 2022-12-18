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Haberler Yaşam Asgari ücret son toplantısı ne zaman yapılacak? 2023 asgari ücret 3. toplantı tarihi belli oldu mu, zam oranı ile yeni rakamlar ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.12.2022 06:42 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 06:45

Asgari ücret son toplantısı ne zaman yapılacak? 2023 asgari ücret 3. toplantı tarihi belli oldu mu, zam oranı ile yeni rakamlar ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 3. toplantı tarihi milyonların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren zam oranı, yılbaşında tüm çalışanlara uygulanacak olan maaş zammını, emekli aylıklarını ve diğer pek çok ödeme kalemini etkileyecek. Bu sebeple asgari ücret son toplantısı ne zaman yapılacak sorusu son günlerde vatandaşın araştırma konusu halini aldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücret zammı görüşmelerini tamamlamasının ardından güncel rakamlar şekillenecek. Peki, 2023 asgari ücret 3. toplantı tarihi belli oldu mu, 2023 asgari ücret zam oranı ile yeni rakamlar ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücret toplantı tarihleri ile asgari ücret ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı.

Asgari ücret son toplantısı ne zaman yapılacak? 2023 asgari ücret 3. toplantı tarihi belli oldu mu, zam oranı ile yeni rakamlar ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı için komisyon ilk görüşmeleri 7 ve 14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi. Bakan Bilgin'in "En kapsamlı müdahaleyi yapacağız" açıklamasıyla Aralık ayı asgari ücret zammı hakkında beklentiler artarken, yeni rakamların asgari ücret son toplantısının ardından duyurulacağı bildirildi. Bu noktada Asgari ücret son toplantısı ne zaman yapılacak sorusu ile asgari ücret toplantı tarihleri araştırma konusu oldu. Peki, 2023 asgari ücret 3. Toplantı tarihi belli oldu mu, zam oranı ile yeni rakamlar ne zaman açıklanacak? İşte toplantı tarihleri!

Asgari ücret son toplantısı ne zaman yapılacak? 2023 asgari ücret 3. toplantı tarihi belli oldu mu, zam oranı ile yeni rakamlar ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ TOPLANTISINDA SON DURUM

Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısının ardından TİSK ve Türk-İş'ten önemli açıklamalar geldi.

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak "Değerlendirmemizi yapıp, açıklamayı yarın yapacağız. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi, bir kısmını da alacağız. Rakam gelmedi. Son toplantıda inşallah gelir, gelmez de sizlerle paylaşacağız" dedi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "Bugün gelen rakamları değerlendirdik, ek bilgi istedik. Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği masada, talebimizi yeniledik" ifadelerini kullandı.

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Asgari ücret son toplantısı ne zaman yapılacak? 2023 asgari ücret 3. toplantı tarihi belli oldu mu, zam oranı ile yeni rakamlar ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üçüncü toplantının yapılacağı tarih 20 Aralık olarak açıklandı!

Geçtiğimiz sene yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplam 4 kez toplanmıştı. Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen toplantılarda işçi, işveren ve hükümet kesiminin birlik olduğu rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuluyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor.

2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık'ta, 2. toplantı 7 Aralık'ta, 3. toplantı 9 Aralık'ta ve son toplantı 14. Aralık'ta düzenlenmişti.

Asgari ücret son toplantısı ne zaman yapılacak? 2023 asgari ücret 3. toplantı tarihi belli oldu mu, zam oranı ile yeni rakamlar ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET ANKET SONUÇLARI PAYLAŞILDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu'' denildi.

Asgari ücret son toplantısı ne zaman yapılacak? 2023 asgari ücret 3. toplantı tarihi belli oldu mu, zam oranı ile yeni rakamlar ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Konuya ilişkin açıklama daha yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi.

Bakan Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması ise şöyle oldu:

"Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin."

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