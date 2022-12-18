Asgari ücret son toplantısı ne zaman yapılacak? 2023 asgari ücret 3. toplantı tarihi belli oldu mu, zam oranı ile yeni rakamlar ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Konuya ilişkin açıklama daha yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi.

Bakan Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması ise şöyle oldu:

"Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin."