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Giriş Tarihi: 19.11.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 15:24

Asgari Ücret Tespit komisyon toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2023 Asgari Ücret Tespit komisyonu ilk toplantısı ne zaman toplanacak?

Yeni asgari ücretin ve zam oranının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması bekleniyor. İşçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan ekibin gerçekleştireceği toplantının tarihi asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak sorusuyla araştırılıyor. Milyonlarca işçi ve işverenin beklediği toplantının ardından, 2023 asgari ücret zammı belli olacak ve yeni asgari ücret açıklanacak. 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak, toplantı tarihi belli mi? İşte toplantı tarihi ve detaylar.

Asgari Ücret Tespit komisyon toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2023 Asgari Ücret Tespit komisyonu ilk toplantısı ne zaman toplanacak?

Asgari ücret toplantısı 2023 ne zaman yapılacak sorusu, Ocak ayı asgari ücret zammı hakkında araştırma yapan milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Pek çok vatandaş yeni asgari ücret hakkında yaptığı araştırmalarda 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak sorusuna yanıt arıyor. Yeni yılda en düşük asgari ücret ne kadar olacak sorusu, işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan komisyonda yanıt bulacak. İşte toplantının gerçekleştirileceği tarih…

Asgari Ücret Tespit komisyon toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2023 Asgari Ücret Tespit komisyonu ilk toplantısı ne zaman toplanacak?

ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret tespit komisyonu yeni yılın zam tutarını belirlemek üzere Aralık ayının ilk haftası toplanacak.

GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPIYORUZ!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomide sorunlar yok mu? Var tabi ki. Bunun da bilincindeyiz. Fiyat artışlarının bilincindeyiz. Bununla mücadele ediyoruz. İlk etapta aldığımız karar; enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmeme kararıdır ve bunun gereğini yapıyoruz. Gerek çalışan sabit gelirli vatandaşımıza, gerek çiftçimize, esnafımıza, sanayicilerimize imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz.

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Asgari Ücret Tespit komisyon toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2023 Asgari Ücret Tespit komisyonu ilk toplantısı ne zaman toplanacak?

Enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz Bu anlamda asgari ücret dahil yine yıl sonunda gerekli düzenlemeleri yapıyor olacağız. Sahaya çıktığımızda EYT ana konularımızdan biriydi, çözüm gelmek üzere. Süre de fazla kalmadı, yakında onu da hep birlikte göreceğiz"

Asgari Ücret Tespit komisyon toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2023 Asgari Ücret Tespit komisyonu ilk toplantısı ne zaman toplanacak?

EN ÖNEMLİSİ ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili son olarak şunları kaydetmişti:

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak."

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