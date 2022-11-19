Asgari Ücret Tespit komisyon toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2023 Asgari Ücret Tespit komisyonu ilk toplantısı ne zaman toplanacak?

Yeni asgari ücretin ve zam oranının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması bekleniyor. İşçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan ekibin gerçekleştireceği toplantının tarihi asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak sorusuyla araştırılıyor. Milyonlarca işçi ve işverenin beklediği toplantının ardından, 2023 asgari ücret zammı belli olacak ve yeni asgari ücret açıklanacak. 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak, toplantı tarihi belli mi? İşte toplantı tarihi ve detaylar.