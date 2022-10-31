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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?
Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 11:33

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri ile yurt genelinde yakından takip edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Temmuz zammı sonrası asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti. Yeni yıla kısa süre kala milyonlarca işçi ve işveren, ''Brüt ve net 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. Asgari ücret zammı, tespit komisyonu toplantılarıyla belirlenecek olup Aralık ayında duyurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta yinelediği enflasyonla mücadele mesajı kapsamında söz konusu artışın oldukça etkili olması bekleniyor. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? İşte, asgari ücret zammı son dakika haberleri…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Temmuz ayında yapılan ara zam sonrası 5 bin 500 TL'ye ulaşan asgari ücret, ocak zammı ile yeniden belirlenecek. Enflasyonla mücadele kapsamında ciddi bir artış yapılacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların Bakan Bilgin tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Bu kapsamda işçi ve işverenler, '' 2023 net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni yılda geçerli olacak yeni asgari ücret için tahminler gelmeye devam ediyor. Peki, yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman? İşte, asgari ücret zammı son dakika haberleri…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?

2023 ASGARİ ÜCRETE ZAM AÇIKLAMALARI HIZ KAZANDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı asgari ücret zammı açıklamalarında enflasyona dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret zammının daha önce görülmemiş bir şekilde yapılacağını dile getirmişti.

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili bir açıklama daha geldi. İşte 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna ipucu verecek o açıklama...

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA!

Konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi.

Bakan Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?

BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE DE 'ENFLASYON' VURGUSU YAPMIŞTI

Sosyal devlet olarak yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin, çalışanlar ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek mecburiyetinde olduklarını dile getiren Bilgin daha önce şu açıklamayı yapmıştı:

Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı.

Daha önemli olan da asgari ücrete kadar olan tüm ücretlerden verginin kaldırılmasıdır. Temmuzda da zam yaptık. Yeterli mi bu, enflasyon karşısında yetersiz. Onun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Erdoğan, Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı konusunda soruyu yanıtladı.

SORU: Asgari ücret konusunda beklentilerle ilgili farklı rakamlar konuşuluyor. Bu konuyla ilgili siz neler söylersiniz?

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