Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri ile yurt genelinde yakından takip edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Temmuz zammı sonrası asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti. Yeni yıla kısa süre kala milyonlarca işçi ve işveren, ''Brüt ve net 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. Asgari ücret zammı, tespit komisyonu toplantılarıyla belirlenecek olup Aralık ayında duyurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta yinelediği enflasyonla mücadele mesajı kapsamında söz konusu artışın oldukça etkili olması bekleniyor. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? İşte, asgari ücret zammı son dakika haberleri…