ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 AÇIKLAMALARI || Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan son dakika açıkladı!

Asgari ücret zammı ile ilgili ara zam gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu noktada ise asgari ücretle çalışan milyonları aşkın vatandaş bu yıl zam olup olmayacağını yakından takip ediyor. En son 4 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte, Asgari ücret zammı haberleri!