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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 AÇIKLAMALARI || Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan son dakika açıkladı!
Giriş Tarihi: 29.06.2024 00:56
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
00:56
Asgari ücrete geçtiğimiz Temmuz ayında ara zam uygulanmıştı. Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi asgari ücrete Temmuz'da zam yapılacak mı sorusuna yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci zammın gündemde olmadığını söylemişti ancak Emekli ve memur maaşlarının Temmuz ayında artış gösterecek olması sebebiyle gözler asgari ücrete çevrildi. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı?