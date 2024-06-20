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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA || Temmuz'da Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar? Gözler Bakan Işıkhan'da!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 08:11

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA || Temmuz'da Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar? Gözler Bakan Işıkhan'da!

Geçtiğimiz yıllarda enflasyon farkı dolayısıyla asgari ücrete bir yılda 2 kez zam yapılmıştı. Bu yıl ise asgari ücrete yeni yılda yapılan yüzde 49 zam oranı sebebiyle ara zam yapılmayacağı gündeme gelmişti. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son durum açıklaması geldi. Bu noktada ise asgari ücretle çalışan milyonları aşkın vatandaş gözünü Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına çevirdi. Peki, asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak? İşte, detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA || Temmuz’da Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar? Gözler Bakan Işıkhan’da!

Asgari ücret zammı ile ilgili ara zam gelişmeleri gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci zammın gündemde olmadığını söylemişti ancak Emekli ve memur maaşlarının Temmuz ayında artış gösterecek olması sebebiyle gözler yeniden asgari ücrete çevrildi. Peki, Temmuz'da Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar? İşte, gözler Bakan Işıkhan'da!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA || Temmuz’da Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar? Gözler Bakan Işıkhan’da!

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA || Temmuz’da Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar? Gözler Bakan Işıkhan’da!

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücrete ara zam yapılması beklenmiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a gazeteciler tarafından yöneltilen soruya Bakan şu yanıtı vermişti; "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA || Temmuz’da Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar? Gözler Bakan Işıkhan’da!

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Mevcut asgari ücret 2024 Ocak itibariyle yapılan zam sonrasında 20,002.50 TL'ye yapılan kesintiler sonrasında net 17,002.12 TL'ye yükseltilmişti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA || Temmuz’da Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar? Gözler Bakan Işıkhan’da!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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