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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA || Temmuz'da Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar? Gözler Bakan Işıkhan'da!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 08:11
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
08:11
Geçtiğimiz yıllarda enflasyon farkı dolayısıyla asgari ücrete bir yılda 2 kez zam yapılmıştı. Bu yıl ise asgari ücrete yeni yılda yapılan yüzde 49 zam oranı sebebiyle ara zam yapılmayacağı gündeme gelmişti. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son durum açıklaması geldi. Bu noktada ise asgari ücretle çalışan milyonları aşkın vatandaş gözünü Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına çevirdi. Peki, asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak? İşte, detaylar...