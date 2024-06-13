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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERLERİ || Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
10:23
Asgari ücret zammı ile ilgili ara zam gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci zammın gündemde olmadığını söylemişti ancak Emekli ve memur maaşlarının Temmuz ayında artış gösterecek olması sebebiyle gözler asgari ücrete çevrildi. Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi asgari ücrete Temmuz'da zam yapılacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?