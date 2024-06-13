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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERLERİ || Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 10:23

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERLERİ || Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücret zammı ile ilgili ara zam gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci zammın gündemde olmadığını söylemişti ancak Emekli ve memur maaşlarının Temmuz ayında artış gösterecek olması sebebiyle gözler asgari ücrete çevrildi. Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi asgari ücrete Temmuz'da zam yapılacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERLERİ || Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete geçtiğimiz Temmuz ayında ara zam uygulanmıştı. Bu noktada ise asgari ücretle çalışan milyonları aşkın vatandaş bu yıl zam olup olmayacağını yakından takip ediyor. 4 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte, Asgari ücret zammı haberleri!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERLERİ || Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

4 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili "Asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Bir önceki döneme göre net asgari ücret artışı yüzde 49 olarak gerçekleşti." dedi.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERLERİ || Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERLERİ || Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücret son olarak 2023 yılının Aralık ayında yapılan görüşmelerin ardından %49 artırılarak 17 bin 2 liraya yükseltildi.Ara zam tartışmaları devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERLERİ || Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Bakan Işıkhan, asgari ücret zammıyla ilgili yöneltilen sorulara ekonomik verilerin iyi gittiğini vurgulayarak " Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." dedi.

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