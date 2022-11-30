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Giriş Tarihi: 30.11.2022 08:01 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 08:01

Asgari ücret zammı belli oluyor! Brüt Net Yeni Asgari ücret 2023 ne kadar olacak, kaç TL? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri takibi sürüyor. Konuya ilişkin çalışmalar devam ederken milyonlarca vatandaş "Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni Asgari ücret ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Yeni asgari ücret, enflasyon oranları ile birlikte değerlendirilecek olup vatandaşları enflasyona ezdirmeyecek şekilde çalışmalar yürütülürken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2023 asgari ücrete ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunmuştu. Peki; Brüt Net Yeni Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Asgari ücret zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından resmi açıklamalar doğrultusunda açıklanacak.

Asgari ücret zammı belli oluyor! Brüt Net Yeni Asgari ücret 2023 ne kadar olacak, kaç TL? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammı için son dakika haberleri araştırmaları sürüyor. Bu kapsamda gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantı tarihlerine çevrildi. "Asgari ücretin, toplumun tüm kesimleri bakımından memnuniyet sağlayacak bir düzeyde, işçi ve işveren taraflarının tam mutabakatıyla belirleneceğine inanmaktayız." açıklaması geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Peki, Brüt Net Yeni Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? İşte asgari ücret zammı hakkında son bilgiler.

Asgari ücret zammı belli oluyor! Brüt Net Yeni Asgari ücret 2023 ne kadar olacak, kaç TL? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!

ÇALIŞMALAR ARALIK AYINDA BAŞLIYOR

Yeni asgari ücret, enflasyon oranları ile birlikte değerlendirilecek olup vatandaşları enflasyona ezdirmeyecek şekilde çalışmalar yürütülürken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2023 asgari ücrete ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Asgari ücret zammı belli oluyor! Brüt Net Yeni Asgari ücret 2023 ne kadar olacak, kaç TL? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!

Fuat Oktay şu ifadeleri kullandı: Vergi indirimleri vasıtasıyla vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla 2022 yılında 276,8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir.1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret, net 5 bin 500 lira olmuştur. 2021 yılına göre net asgari ücretin kümülatif artış oranı yaklaşık yüzde 95'tir. Son iki kararını işçi ve işveren kesiminin oybirliği ile alan Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır.

Asgari ücret zammı belli oluyor! Brüt Net Yeni Asgari ücret 2023 ne kadar olacak, kaç TL? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!

TÜM KESİMLERE MEMNUNİYET SAĞLAYACAK

Asgari ücretin, toplumun tüm kesimleri bakımından memnuniyet sağlayacak bir düzeyde, işçi ve işveren taraflarının tam mutabakatıyla belirleneceğine inanmaktayız.

Asgari ücret zammı belli oluyor! Brüt Net Yeni Asgari ücret 2023 ne kadar olacak, kaç TL? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM GELECEK Mİ?

"Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacak mı?" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yanıt geldi. Bakan, sorulan soruya "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." yanıtını verdi.

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