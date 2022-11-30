Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri takibi sürüyor. Konuya ilişkin çalışmalar devam ederken milyonlarca vatandaş "Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni Asgari ücret ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Yeni asgari ücret, enflasyon oranları ile birlikte değerlendirilecek olup vatandaşları enflasyona ezdirmeyecek şekilde çalışmalar yürütülürken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2023 asgari ücrete ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunmuştu. Peki; Brüt Net Yeni Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Asgari ücret zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından resmi açıklamalar doğrultusunda açıklanacak.