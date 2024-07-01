ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Enflasyonda son veri açıklanıyor! Temmuzda Asgari ücrete ara zam var mı?

Asgari ücret zammı temmuz 2024 emekli ve memur zamları nedeniyle gündemde. Geçtiğimiz yıl ara zam alan asgari ücretliler, bu yıl da zam haberlerini takip ediyor. Ocak ayında net 17 bin 2 TL'ye ulaşan maaşlar için gözler Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına çevrildi. Normal düzende yılda bir kez artış yaşayan asgaride son durum belli oldu. Peki; temmuzda asgari ücrete ara zam var mı?