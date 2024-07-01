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ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Enflasyonda son veri açıklanıyor! Temmuzda Asgari ücrete ara zam var mı?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 06:16
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
06:16
ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Enflasyonda son veri açıklanıyor! Temmuzda Asgari ücrete ara zam var mı?
3 Temmuz günü 6 aylık enflasyon oranı TÜİK tarafından yapılacak açıklamayla ortaya çıkıyor. Memur ve emekli zammı oranının belli olacağı yılın ikinci yarısı için asgari ücret zammı temmuz 2024 araştırmaları da hız kazandı. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücret açıklaması takip edilirken net ve brüt son rakamlar inceleniyor. Peki; Asgari ücrete ara zam var mı yok mu? İşte, son durum...