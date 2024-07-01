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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Enflasyonda son veri açıklanıyor! Temmuzda Asgari ücrete ara zam var mı?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 06:16 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 06:16

ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Enflasyonda son veri açıklanıyor! Temmuzda Asgari ücrete ara zam var mı?

3 Temmuz günü 6 aylık enflasyon oranı TÜİK tarafından yapılacak açıklamayla ortaya çıkıyor. Memur ve emekli zammı oranının belli olacağı yılın ikinci yarısı için asgari ücret zammı temmuz 2024 araştırmaları da hız kazandı. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücret açıklaması takip edilirken net ve brüt son rakamlar inceleniyor. Peki; Asgari ücrete ara zam var mı yok mu? İşte, son durum...

ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Enflasyonda son veri açıklanıyor! Temmuzda Asgari ücrete ara zam var mı?

Asgari ücret zammı temmuz 2024 emekli ve memur zamları nedeniyle gündemde. Geçtiğimiz yıl ara zam alan asgari ücretliler, bu yıl da zam haberlerini takip ediyor. Ocak ayında net 17 bin 2 TL'ye ulaşan maaşlar için gözler Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına çevrildi. Normal düzende yılda bir kez artış yaşayan asgaride son durum belli oldu. Peki; temmuzda asgari ücrete ara zam var mı?

ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Enflasyonda son veri açıklanıyor! Temmuzda Asgari ücrete ara zam var mı?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 3 TEMMUZ'DA BELLİ OLUYOR!

Yılda 2 kez artış yaşan memur ve emekli maaşları yılın ikinci yarısı için temmuz zammını bekliyor. TÜİK tarafından 3 Temmuz günü açıklanacak son enflasyonla birlikte 6 aylık veri kesinleşecek ve memurlarla emeklilerin zam oranı ortaya çıkacak.

Bu noktada gözler asgari ücret zam haberlerinde!

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ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Enflasyonda son veri açıklanıyor! Temmuzda Asgari ücrete ara zam var mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
4 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan asgari ücret zammı hakkında konuştu:

"Asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Bir önceki döneme göre net asgari ücret artışı yüzde 49 olarak gerçekleşti." Dedi

ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Enflasyonda son veri açıklanıyor! Temmuzda Asgari ücrete ara zam var mı?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ZAM AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:
Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Enflasyonda son veri açıklanıyor! Temmuzda Asgari ücrete ara zam var mı?

Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

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